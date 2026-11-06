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Суд над генералом Дукою та підготовка до мирних переговорів: головне за день 6 листопада

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Суд над генералом Дукою та підготовка до мирних переговорів: головне за день 6 листопада
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися вдень 6 листопада 2026 року

Суд ухвалив рішення стосовно третього фігурната справи «Карфаген», продовжується суд над генералом СБУ Сергієм Дукою, Львівщину почало засипати першим снігом, а Україна готує делегацію до мирних переговорів в Абу-Дабі, яка має відбутися наступного тижня.

«Главком» склав добірку головних подій за день 6 листопада.

Суд таємно ухвалив рішення щодо фігуранта «Карфагена» на прізвисько Консультант

Суд над генералом Дукою та підготовка до мирних переговорів: головне за день 6 листопада фото 1
фото: кадр з відео

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту операції «Карфаген» – Олександру Дем’янчуку, відомому під прізвиськом Консультант. Його взяли під варту без альтернативи застави.

Справа «Карфаген»: ВАКС заховав від журналістів засідання щодо генерала Дуки

Суд над генералом Дукою та підготовка до мирних переговорів: головне за день 6 листопада фото 2
фото: glavcom.ua

Сьогодні, 6 листопада, у Вищому антикорупційному суді розпочався розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу генералу Служби безпеки України Сергію Дуці, який фігурує у справі «Карфаген». Попри відкритий характер засідання, журналістів до зали суду не допустили.

Львівщину засипає першим снігом: синоптики попередили про похолодання в Україні

Суд над генералом Дукою та підготовка до мирних переговорів: головне за день 6 листопада фото 3
фото: кадр з відео

На Львівщині 6 листопада випав перший сніг. Засніжені краєвиди зафіксували на Стрийщині, зокрема на гірськолижному курорті «Плай», а також у Славському.

Хто представлятиме Україну на переговорах в Абу-Дабі: заява офісу президента

Суд над генералом Дукою та підготовка до мирних переговорів: головне за день 6 листопада фото 4
фото: Reuters

Голова Офісу президента Кирило Буданов візьме участь у тристоронніх переговорах України, США та Росії, які заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Однак він не очолюватиме українську делегацію. Цю інформацію уточнив журналістам радник президента з комунікацій Дмитро Литвин 

Інші важливі новини:

Теги: НАБУ суд СБУ переговори війна операція «Карфаген»

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