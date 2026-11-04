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Львівщина: після ампутації ноги чоловік заявив у поліцію на трьох медиків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Львівщина: після ампутації ноги чоловік заявив у поліцію на трьох медиків
Суд дозволив слідчим отримати та вилучити оригінали медичних документів із закладів, де лікували чоловіка
фото: aptnnews (ілюстративне)

Досудове розслідування триває

На Львівщині чоловік подав заяву до поліції на трьох медичних працівників після ампутації правої ноги. За його словами, до втрати кінцівки призвело неналежне лікування перелому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на lviv.media.

За словами чоловіка, після перелому ноги 16 квітня його госпіталізували. Два тижні тримали ногу на витягненні, а потім наклали гіпс і виписали додому. Він стверджує, що під час лікування лікар не відвідував його, а перев’язки робили в палаті, зокрема без рукавиць. Після виписки чоловік помітив, що в місці перелому випирає кістка.

Через місяць пацієнта повторно госпіталізували та прооперували. Згодом йому провели ще одне втручання, однак стан кінцівки погіршився. У лікарні Святого Луки у Львові повідомили, що кістка відмерла, тому 12 червня чоловікові ампутували ногу. Після цього його направили на реабілітацію до Моршина.

У серпні пацієнт звернувся до поліції. Він звинуватив лікуючого лікаря, ще одного медика та завідувача травматологічного відділення в неналежному лікуванні, яке, на його думку, призвело до ампутації.

1 жовтня правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником. Суд дозволив слідчим отримати та вилучити оригінали медичних документів із закладів, де лікували чоловіка. Їх використають для комісійної судово-медичної експертизи, яка має встановити якість та обсяг наданої допомоги. Досудове розслідування триває.

До слова, 39-річна мешканка Шотландії Джеймі Стівен розповіла, як звичайний побутовий випадок перетворився на боротьбу за життя та завершився ампутацією ноги.

Теги: Львівщина медицина здоров'я суд

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