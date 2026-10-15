ТЦК записав жінку з дипломом вчительки у медсестри та оголосив у розшук: що вирішив суд

На блокпосту українка дізналася, що перебуває на військовому обліку як медична сестра, хоча відповідної освіти не мала

Другий апеляційний адміністративний суд визнав незаконним взяття на військовий облік жінки з педагогічною освітою, яку раніше було оголошено в розшук за нібито порушення правил військового обліку. Суд зобов'язав територіальний центр комплектування виключити її з обліку та відповідного державного реєстру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Судово-юридичну газету».

Як жінка дізналася про розшук

Інцидент стався 9 грудня 2025 року. На блокпосту в Харківській області правоохоронці разом із представниками ТЦК зупинили жінку для перевірки документів. З'ясувалося, що вона має статус військовозобов'язаної та перебуває в розшуку як особа, яка нібито ухиляється від мобілізації.

Після цього жінку доставили до ТЦК. Там встановили, що на військовий облік її поставив інший територіальний центр комплектування, однак пояснити підстави такого рішення не змогли.

Наступного дня українка звернулася до ТЦК, щоб з'ясувати, коли та на підставі яких документів її внесли до реєстру військовозобов'язаних. Вичерпної відповіді вона не отримала, тому згодом її адвокат направив відповідні запити та скаргу до Міністерства оборони.

У ТЦК повідомили, що відомості про жінку внесли до реєстру ще 9 лютого 2022 року. Вона значилася рядовою запасу, а з серпня 2025 року її обліковували як порушницю правил військового обліку через непроходження військово-лікарської комісії.

Водночас у територіальному центрі комплектування пояснили, що значну частину військово-облікових документів було втрачено внаслідок російського ракетного обстрілу Харкова в липні 2022 року. Через це підтвердити підстави взяття жінки на облік там не змогли, але й виключати її з реєстру відмовилися.

Суд спочатку став на бік ТЦК

Жінка звернулася до Харківського окружного адміністративного суду. Вона наполягала, що ніколи не проходила військової служби, не здобувала військової спеціальності та добровільно не ставала на військовий облік.

На підтвердження своїх слів позивачка надала диплом Харківського державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, який закінчила у 2002 році. Вона здобула кваліфікацію вчительки української мови та літератури, англійської мови й зарубіжної літератури. Попри це, 29 червня 2026 року суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову.

Суд припустив, що жінка могла додатково здобути медичну освіту або пройти відповідні курси, а документи про це могли бути знищені під час російського обстрілу. Не погодившись із таким рішенням, українка подала апеляцію.

Що встановив апеляційний суд?

Під час повторного розгляду справи з'ясувалося, що в облікових документах жінці зазначили військово-облікову спеціальність «Молодший спеціаліст з медичною освітою» та спеціальність медичної сестри. Водночас графа про освіту в її обліковій картці залишалася порожньою.

Апеляційний суд встановив, що педагогічна спеціальність позивачки не входила до переліку професій, які на момент її взяття на облік були підставою для набуття жінками статусу військовозобов'язаних. Жодних доказів наявності в неї медичної чи іншої відповідної спеціальності ТЦК не надав. Не було й документів, які підтверджували б її добровільне взяття на військовий облік.

Суд наголосив, що саме державний орган зобов'язаний доводити законність своїх дій. Втрата документів унаслідок обстрілу не звільняє ТЦК від цього обов'язку.

У результаті Другий апеляційний адміністративний суд скасував рішення першої інстанції та визнав протиправними дії ТЦК щодо взяття жінки на військовий облік і внесення її даних до реєстру. Територіальний центр комплектування зобов'язали виключити позивачку з військового обліку та Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Водночас суд відмовив у задоволенні частини інших вимог, зокрема щодо окремого визнання незаконним звернення ТЦК до поліції. Крім того, на користь жінки постановили стягнути 5 тис. грн витрат на правничу допомогу, хоча вона просила відшкодувати 24 тис. грн. Постанова у справі № 520/2450/26 набрала законної сили з дня ухвалення.

Нагадаємо, раніше у Львові суд засудив до трьох років позбавлення волі чоловіка, який не з'явився до ТЦК за мобілізаційним розпорядженням. На суді львів'янин стверджував, що військові частини неодноразово відмовлялися приймати його на службу через перебування під заставою в іншій кримінальній справі.

Однак суд відхилив ці аргументи, наголосивши, що відкрите кримінальне провадження та перебування під заставою не належать до передбачених законом поважних причин для неявки за повісткою. Чоловіка визнали винним в ухиленні від мобілізації.