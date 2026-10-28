Суд зобов’язав родину Круп знести паркан, що захоплює понад 2 тис. кв. м землі

За парканом опинилася територія площею понад 2,1 тис. кв. м, яку міська рада не передавала підприємцям ані у власність, ані в користування

Огорожу завдовжки майже 238 метрів демонтують біля колишнього дискоклубу в парку Хмельницького

Господарський суд Хмельницької області задовольнив позов прокуратури та зобов’язав підприємців Олександра й Катерину Круп демонтувати паркан у парку імені Михайла Чекмана. За версією прокуратури, огорожа обмежує доступ до понад 2,1 тис. кв. м землі, яку міська рада не передавала підприємцям у власність чи користування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне»

Рішення суду стосується я про паркан завдовжки 237,69 метра біля будівлі колишнього дискоклубу, яку реконструюють під готельно-ресторанний комплекс.

«Позов задовольнити. Усунути перешкоди Хмельницькій міській раді у користуванні та розпорядженні частиною земельної ділянки шляхом знесення (демонтажу) фізичною особою-підприємцем Крупою Олександром Володимировичем та фізичною особою-підприємцем Крупою Катериною Миколаївною самочинно встановленої огорожі (паркану) завдовжки 237,69 метра», – оголосила суддя Людмила Субботіна.

Під час судових дебатів прокурор Володимир Гричанюк заявив, що за парканом опинилася територія площею понад 2,1 тис. кв. м, яку міська рада не передавала підприємцям ані у власність, ані в користування. За його словами, ця земля має природоохоронний статус, тому її використання передбачає дотримання спеціального режиму охорони.

Прокуратура звернулася до суду в інтересах Хмельницької міської ради, вимагаючи усунути перешкоди в користуванні земельною ділянкою.

Представниця підприємців Оксана Керницька просила суд відмовити в задоволенні позову. Вона заявила, що матеріали справи не містять доказів того, що саме її довірителі перешкоджають користуванню землею природно-заповідного фонду.

За словами адвокатки, об’єкт і прилеглі огорожі існували ще до того, як її клієнти набули право власності на будівлю у 2020 році. Вона також наголосила, що об’єкт передали для приватизації ще у 2001 році. Керницька повідомила, що сторона відповідачів планує подати апеляцію на рішення суду.

Варто нагадати, що Олександр Крупа, син колишньої очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, просив Вищий антикорупційний суд дозволити йому брати участь у засіданнях дистанційно через занадто високу ціну дороги до суду. Його адвокат підготував детальні розрахунки вартості поїздки з Хмельницького до Києва, зокрема витрат на пальне та готель. Проте суд ці аргументи не переконали.