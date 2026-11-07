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Батькові-одинаку не вдалося звільнитися зі служби через суд: що стало причиною

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Батькові-одинаку не вдалося звільнитися зі служби через суд: що стало причиною
Під час судового розгляду дитина повідомила, що хоче жити з батьком удома
фото з відкритих джерел

Мати не повернулася з Німеччини по сина, але суд не визнав батька його самостійним вихователем

Лугинський районний суд Житомирської області не задовольнив позов батька, який проходить військову службу та просив юридично підтвердити, що самостійно виховує й утримує неповнолітнього сина. Суд визнав, що проживання дитини з батьком і обмежена участь матері у її житті самі по собі не доводять факту самостійного виховання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Судово-юридичну газету».

Обставини справи

У березні 2026 року чоловік звернувся до суду, щоб встановити факт самостійного виховання та утримання дитини. Сторони мають двох дітей. Подружжя офіційно розлучилося 2024 року. Після цього син жив із матір’ю у німецькому місті Гунценгаузен. Однак у липні 2025 року через непорозуміння між ними батько забрав хлопчика до себе.

За словами позивача, відтоді син постійно проживає з ним і перебуває на його повному утриманні. Чоловік займався вихованням дитини, її здоров’ям, фізичним і духовним розвитком, а також адаптацією після переїзду та зміни навчального закладу.

Водночас батько стверджував, що з середини 2025 року мати припинила піклуватися про сина та не бере участі в його вихованні, не надає матеріальної допомоги й не цікавиться його життям.

У лютому 2026 року чоловік був призваний на військову службу. Після цього мати до України не повернулася і дитину до себе не забрала. На той момент син фактично перебував під опікою бабусі з боку батька, яка є пенсіонеркою.

Під час судового розгляду дитина повідомила, що хоче жити з батьком удома.

Свідки – сусідки та бабуся хлопчика – підтвердили, що мати залишила сина батькові, після його мобілізації не приїжджала та грошей на утримання дитини не передавала.

Також суд дослідив акт обстеження матеріально-побутових умов від 17 лютого 2026 року. У ньому зазначено, що син проживає з батьком, а для його проживання та навчання створені належні умови.

Довідки з ліцею підтвердили, що хлопчик навчається там із 1 вересня 2025 року, а мати не бере участі у його шкільному житті. Згідно з довідкою лікаря-педіатра, на медичні прийоми дитину супроводжує батько.

Орган опіки та піклування також підтримав позицію чоловіка. У висновку, затвердженому рішенням виконавчого комітету від 14 квітня 2026 року № 66, орган вважав доцільним встановити факт самостійного виховання та утримання сина батьком.

Чому суд відмовив у позові

Суд нагадав, що відповідно до статті 51 Конституції України батьки зобов’язані утримувати дітей до досягнення ними повноліття.

Частина 1 статті 18 Конвенції про права дитини передбачає, що обоє батьків несуть основну відповідальність за виховання та розвиток дитини, а її найкращі інтереси мають бути предметом їхнього першочергового піклування.

Крім того, стаття 141 Сімейного кодексу України встановлює рівність прав та обов’язків матері й батька щодо дитини незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі. Розірвання шлюбу або окреме проживання від дитини не впливає на обсяг батьківських прав і не звільняє від відповідних обов’язків.

Суд погодився, що син фактично проживає з батьком. Однак наголосив: утримання дитини є законним обов’язком обох батьків.

При цьому позивач не надав доказів того, що саме він самостійно несе всі витрати на утримання сина, а мати взагалі не бере участі у його матеріальному забезпеченні. Самих пояснень чоловіка та показань свідків для підтвердження цієї обставини суду було недостатньо.

Також суд не погодився з висновком органу опіки та піклування, оскільки вважав його недостатньо обґрунтованим і таким, що не враховує інтереси обох батьків.

Окремо суд зазначив, що саме по собі проживання матері окремо від дитини та її обмежена участь у вихованні не є достатньою підставою для встановлення факту самостійного виховання сина батьком.

Для такого рішення необхідно довести обставини, які свідчать про припинення або істотне обмеження батьківських прав іншого з батьків у порядку, визначеному законом.

Аналогічну правову позицію викладено у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 16 березня 2026 року у справі № 487/11354/24.

Відповідно до частини 6 статті 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та частини 4 статті 263 Цивільного процесуального кодексу України інші суди мають враховувати висновки Верховного Суду щодо застосування норм права.

У підсумку суд дійшов висновку, що позивач не довів умисного ухилення матері від виконання батьківських обов’язків.

Лугинський районний суд Житомирської області у справі № 281/144/26 відмовив у задоволенні позову про встановлення факту самостійного виховання та утримання неповнолітнього сина батьком.

До слова, Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову територіального центру комплектування та соціальної підтримки у наданні відстрочки від мобілізації студенту, який навчається за денною формою. Причиною відмови в ТЦК назвали нібито перебування чоловіка в оперативному бойовому резерві.

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Теги: навчання чоловік піклування дитина батько суд

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