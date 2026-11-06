Фігурант «Карфагена» генерал Дука виступив із гучним звинуваченням під час суду (відео)

Підозрюваний розповів, кому може бути вигідно затягування процесу

Колишній посадовець СБУ заявив, що саме прокурори антикорупційної прокуратури затягують судовий процес, хоча сам є фігурантом розслідування, яке веде САП

Колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука, відомий у справі «Карфаген» як Акім, звинуватив прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в затягуванні судового процесу. Таку заяву він зробив під час засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядають питання про обрання йому запобіжного заходу, повідомляє кореспондент «Главкома».

Дука заявив, що саме прокурори САП нібито затягували початок засідання, тоді як сторона захисту не перешкоджала розгляду справи.

«Прокурори САП дотягнули до 13-ї, приїхали до 14-ї і прокурори САП затягують процес. А ми ні», – сказав він.

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Також Дука згадав про заявлений відвід судді та спробував пояснити позицію захисту. Коли журналісти запитали, чому він сам раніше заявляв відвід прокурору САП, генерал відповів: «Це вже питання до моїх захисників».

Заява Дуки виглядає особливо показовою з огляду на те, що саме САП здійснює процесуальне керівництво в розслідуванні справи «Карфаген», фігурантом якої є колишній посадовець СБУ. Тобто підозрюваний фактично звинуватив у затягуванні процесу представників сторони обвинувачення, яка розслідує справу щодо нього.

Нагадаємо, прокурор САП Микола Карась раніше заявив відвід слідчому судді ВАКС Вороньку. Причиною стало рішення проводити частину засідання в закритому режимі через лист СБУ про можливу загрозу теракту в приміщенні суду. Прокурор наполягав, що сторона обвинувачення не бачить підстав для обмеження гласності, та просив надати йому цей лист для ознайомлення. Суддя відмовив.

Як відомо, 4 листопада НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації у межах операції «Карфаген», учасники якої, за версією слідства, забезпечували безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. До її діяльності могли бути причетні посадовці СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та представники кримінального середовища.

Серед фігурантів записів журналісти ідентифікували:

Андрій Осіпов (Кримінал) – один із ймовірних організаторів злочинної організації.

Єгор Буркін (Мексиканець) – якого слідство пов’язує з наркобізнесом і мережею U420.

Сергій Дука (Акім) – генерал-майор, колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ. За версією слідства, забезпечував прикриття з боку спецслужби.

Володимир Ценов (Прайс) – посадовець Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, якого пов’язують із прикриттям колцентрів.

Олександр Дем’янчук (Консультант) – працівник карного розшуку Київщини, якого слідство пов’язує з передаванням інформації та допомогою виконавцям.

Віталій Рибалко (Боксер) – за матеріалами слідства, виконував силові доручення Кримінала. Зокрема, брав участь у побитті людей та інших насильницьких епізодах, пов’язаних із діяльністю злочинної організації.

Загалом до складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

До слова, 4 листопада детективи НАБУ провели обшуки в заміському будинку першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки. За даними бюро, під час проведення обшуку Дука перешкоджав детективам. Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова розповів, що генерал погрожував правоохоронцям пістолетом, знищував електронні пристрої молотком.