Суд поновив 68 люстрованих чиновників з 2014 року



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Окружний адміністративний суд Києва відмовив лише 18 колишнім чиновникам

Окружний адміністративний суд Києва з 2014 року задовольнив 68 позовів про поновлення екс-чиновників, звільнених за законом «Про очищення влади» (люстрації). Про це йдеться у відповіді суду на запит РБК-Україна.

У запиті зазначено, що ОАСК в період з 2014 по 2019 роки включно виніс 86 рішень у справах про поновлення люстрованих чиновників. При цьому задоволені вимоги 68 позивачів, відмовлено було лише 18.

Найбільшу кількість позитивних рішень у люстраційних спорах ОАСК виніс у минулому році - 22 (відмовлено одному позивачу).

У 2018 році задоволено 5 позовів (відмовлено 1), у 2017 - 9 позовів (відмовлено 2), у 2016 - 18 позовів (відмовлено 8), у 2015 - 13 позовів (відмовлено 4).

Найменшу кількість позитивних рішень було винесено у 2014 році - задоволено 1 позов при 2 відмовах.

Зазначимо, що Конституційний суд ще п'ять років тому почав розглядати відповідність закону про люстрацію Конституції України, проте рішення досі не винесено.

Раніше українські суди очікували вердикту КСУ, але протягом останнього півріччя вони активно беруть на себе ініціативу в цьому питанні та відновлюють люстрованих чиновників.

Найбільше позовів щодо люстрації розглядає Окружний адмінсуд Києва. Саме він займається претензіями громадян до центральних органів влади.