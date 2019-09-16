Суд поновив звільнених за люстрацією двох прокурорів і зобов'язав виплатити їм 1,8 млн грн



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Суд вирішив, що люстрація була безпідставно застосована до прокурорів Кавуна і Кіпера, оскільки не доведено їхню причетність до узурпації влади експрезидентом Януковичем

Суд поновив на посаді заступника прокурора Харківської області Дмитра Кавуна та заступник начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Олега Кіпера, звільнених у порядку виконання закону «Про очищення влади» (люстрації), і зобов'язав виплатити їм 1,8 млн гривень. Про це йдеться в матеріалах суду.

Кавуна було звільнено з посади 24 жовтня 2014 року, а Кіпера - 23 жовтня.

Розгляд справи про поновлення Кавуна було зупинено 22 лютого 2015 і поновлено 5 вересня поточного року, а Кіпера - зупинено в грудні 2014 року і поновлено 29 серпня поточного року.

Обидва позови суд задовольнив 11 вересня поточного року.

Суд вирішив, що люстрація була безпідставно застосована до прокурорів Кавуна і Кіпера, оскільки не доведено їхню причетність до узурпації влади ексочільником країни Віктором Януковичем.

В результаті суд постановив негайно поновити Кіпера на посаді старшого прокурора Головного управління нагляду в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури і виплатити йому 805 тис. гривень зарплати за вимушений прогул.

Кавуну суд постановив виплатити 951 тис. грн.

Його поновлено на посаді заступника прокурора Харківської області.

Крім того, суд зобов'язав виключити поновлених прокурорів із реєстру люстрованих осіб Міністерства юстиції.

Зазначимо, 14 серпня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді першого заступника генерального прокурора Миколу Голомшу, звільненого в порядку виконання закону «Про очищення влади» (люстрації).

Джерело: Українські новини