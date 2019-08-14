Окружний адмінсуд повернув Голомшу на посаду першого заступника Генпрокурора



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Микола Голомша чотири роки судився за поновлення на посаді

Тепер замість Сторожука, призначеного в керівництво Генпрокуратури по квоті «Народного фронту», посаду першого заступника має зайняти Голомша

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправним та скасував наказ ГПУ про звільнення Миколи Голомши з посади першого заступника Генерального прокурора України і ухвалив поновити його на посаді.

Про це повідомляється на сайті суду.

Нагадаємо, Голомшу звільнили 23 жовтня 2014 року в порядку виконання закону люстрацію. За Януковича він займав посаду військового прокурора Центрального регіону.

«На думку суду, при проведенні люстрації, а позивач був звільнений у зв’язку з ухваленням Закону України «Про очищення влади», має бути дотриманий індивідуальний характер такої відповідальності, тобто вина працівника має бути доведена в кожному конкретному випадку. Водночас, відповідачем – Генеральною прокуратурою України не було надано доказів належності позивача до кола осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини», - пояснили в суді.

Судді ОАСК вирішили, що Голомша не може бути притягнутий до відповідальності лише в силу одного факту зайняття ним посади, що не визнавалося правопорушенням на час її зайняття позивачем.

Також судом було враховано, що займана Голомшею посада у ГПУ не була політичною.

Нагадаємо, розгляд даної справи тривав з листопада 2014 року. У квітні 2015 року судом було зупинено провадження у справі до вирішення Конституційним Судом України справи щодо конституційності окремих положень Закону України «Про очищення влади», згідно з яким і був звільнений позивач.

Зараз посаду першого заступника Генпрокурора займає Дмитро Сторожук по квоті «Народного фронту».

Як повідомлялось, 26 липня Національне антикорупційне бюро України разом із Управлінням спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у будівлі Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).

Пізніше Сергій Горбатюк та Артем Ситник на пресконференції оприлюднили записи розмов голови ОАСК Павла Вовка, з яких слідує, що судді втручається в діяльність вищих органів державної влади.

2 серпня судді Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов, Ігор Погрібніченко і його голова Павло Вовк, а також суддя Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко прийшли на допит до Генпрокуратури, де їм повідомили про підозру.