Голомша думає, чи повертатися на роботу в Генпрокуратуру



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Микола Голомша

За словами Голомші, він потрапив під люстрацію виключно з політичних мотивів

Відновлений судом на посаді заступника генерального прокурора Микола Голомша вважає рішення про його відновлення справедливим і ще не знає, чи повернеться на роботу в Генпрокуратуру.

«Я вважаю, що рішення справедливе. Це результат копіткої роботи», - підкреслив Голомша, якого цитують Українські Новини.

Він зауважив, що потрапив під люстрацію виключно з політичних мотивів. За словами Голомші, він у 2006 році розслідував справу проти президента Петра Порошенка щодо корупції і вважає, що саме це лягло в основу його псевдолюстрації.

Голомша повідомив, що 15 серпня не піде до Генпрокуратури у зв'язку з рішенням суду, оскільки знаходиться у від'їзді.

«Я взяв тиждень на роздуми. Я ще думаю, що робити далі», - підсумував він.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправним та скасував наказ ГПУ про звільнення Миколи Голомши з посади першого заступника Генерального прокурора України і ухвалив поновити його на посаді.