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    Голомша думає, чи повертатися на роботу в Генпрокуратуру

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    Микола Голомша - Голомша думає, чи повертатися на роботу в Генпрокуратуру
    Микола Голомша

    За словами Голомші, він потрапив під люстрацію виключно з політичних мотивів

    Відновлений судом на посаді заступника генерального прокурора Микола Голомша вважає рішення про його відновлення справедливим і ще не знає, чи повернеться на роботу в Генпрокуратуру.

    «Я вважаю, що рішення справедливе. Це результат копіткої роботи», - підкреслив Голомша, якого цитують Українські Новини.

    Він зауважив, що потрапив під люстрацію виключно з політичних мотивів. За словами Голомші, він у 2006 році розслідував справу проти президента Петра Порошенка щодо корупції і вважає, що саме це лягло в основу його псевдолюстрації.

    Голомша повідомив, що 15 серпня не піде до Генпрокуратури у зв'язку з рішенням суду, оскільки знаходиться у від'їзді.

    «Я взяв тиждень на роздуми. Я ще думаю, що робити далі», - підсумував він.

    Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправним та скасував наказ ГПУ про звільнення Миколи Голомши з посади першого заступника Генерального прокурора України і ухвалив поновити його на посаді.

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