Глава партії «Слуга народу» прогнозує дискусії щодо нового закону про люстрацію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава партії «Слуга народу» Дмитро Разумков Фото: Главком

За словами Разумкова, дискусійним залишається питання, чи можна буде прийняти закон у повному обсязі

Глава партії «Слуга народу» Дмитро Разумков прогнозує дискусії по новому законопроекту авторства президента Володимира Зеленського про люстрацію.

Про це він розповів в інтерв'ю «Рбк-Україна».

За словами голови партії, дискусійним залишається питання, чи можна буде прийняти цей закон у повному обсязі.

«Президенту Зеленському намагалися розповісти про те, що він проти люстрації, це відбувалося у рамках кампанії, знову ж намагалися його виставити в якомусь не такому світлі. Була ініціатива Офісу президента, я думаю, що більш глибоко і коректно про це вони б розповіли. Рада, природно, не проголосувала. Я думаю, що в цьому законопроекті є речі, які варто було б реалізувати в життя. Чи можливо його буде прийняти в повному обсязі? Це питання дискусійне. Я думаю, що така дискусія буде мати місце», - зазначив Разумков.

Він також прокоментував ймовірність прийняття закону Зеленського в такому вигляді, в якому його в Раду подав глава держави.

«Коли приймали перший закон про люстрацію, там теж йшли дискусії з приводу посад, що обираються, у тому числі, наприклад, президента країни і народних депутатів. Ми багато в чому є законодавцями нових політичних реалій, але в даному аспекті це якраз те, про що говорили ще в 2014 році. Буде це реалізовано чи ні, подивимося у новій Верховній раді, але поки я думаю, що ще рано про це говорити», - заявив глава партії.

Раніше колишній посол США в Україні Стівен Пайфер заявив, що законопроєкт президента Зеленського щодо люстрації є надмірним. Він також погодився із заявою послів G7 з критикою пропозицій президента України щодо люстрації чиновників, які займали виборні та призначувані посади у 2014-2019 роках.

Як відомо, 11 липня президент Володимир Зеленський запропонував посилити люстрацію. А саме доповнити люстраційний список особами, які в період з 23 лютого 2014-го по 19 травня 2019 року займали посади президента України, голови Верховної ради, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що масова люстрація посадовців часів президентства Петра Порошенка торкнеться також і команди Зеленського.

Нагадаємо, в парламенті зареєстрований президентський проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо очищення влади (№10444).

Зеленський запевняє, що наразі значна частина членів парламенту, уряду, представників органів виконавчої, законодавчої, судової влади за визначеною ідеологією і критеріями підпадають під дію чинного закону «Про очищення влади».