Суд продовжив арешт підозрюваних у вбивстві Вороненкова

Термін тримання під вартою продовжили на 60 діб

Голосіївський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваних в вбивстві екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, термін тримання під вартою продовжили на 60 діб. 16 червня 2017 року стало відомо, що в Павлограді на Дніпропетровщині правоохоронці здійснили обшук у помешканні й затримали



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Денис Вороненков

Термін тримання під вартою продовжили на 60 діб

Голосіївський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваних в вбивстві екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, термін тримання під вартою продовжили на 60 діб.

16 червня 2017 року стало відомо, що в Павлограді на Дніпропетровщині правоохоронці здійснили обшук у помешканні й затримали громадського активіста Ярослава Тарасенка.

Правоохоронці заявляли, що, за даними прокуратури, Тарасенка підозрюють у тому, що саме він міг бути тим водієм, який автом привіз підозрюваного вбивцю Вороненкова на місце злочину і, ймовірно, мав вивезти звідти.

За даними силовиків, також 39-річний уродженець Херсонської області брав участь в організації злочину і проводив спостереження за Вороненковим.

Як відомо, екс-депутат Держдуми РФ Денис Вороненков був застрелений 23 березня в центрі Києва на вул. Пушкінській. Охоронець екс-депутата поранив нападника, однак сам отримав поранення. Стрільця госпіталізували. Медики намагалися врятувати йому життя, однак він помер у лікарні.

Нещодавно Генпрокуратура відзвітувала про завершення розслідування цього вбивства і анонсувала передачу справи до суду вже найближчим часом. Слідство підозрює в скоєнні злочину 5 осіб: двоє вже затримані, ще двоє - у розшуку і один загинув (стріляв в екс-депутата в Києві).

Замовником вбивства у ГПУ називають колишнього цивільного чоловіка цивільної дружини Вороненкова Марії Максаковою Володимира Тюріна. Генпрокурор не виключає заочний процес щодо замовника, а також оголошення його в міжнародний розшук. Колишній адвокат Тюріна назвав маячнею інформацію про його причетність до вбивства Вороненкова.

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