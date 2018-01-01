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    Суд продовжив арешт підозрюваних у вбивстві Вороненкова

    Термін тримання під вартою продовжили на 60 діб
    Голосіївський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваних в вбивстві екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, термін тримання під вартою продовжили на 60 діб. 16 червня 2017 року стало відомо, що в Павлограді на Дніпропетровщині правоохоронці здійснили обшук у помешканні й затримали
    • Сьогодні, 21:38
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    <span>Денис Вороненков</span>
    Денис Вороненков

    Термін тримання під вартою продовжили на 60 діб

    Голосіївський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваних в вбивстві екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

    Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, термін тримання під вартою продовжили на 60 діб.

    16 червня 2017 року стало відомо, що в Павлограді на Дніпропетровщині правоохоронці здійснили обшук у помешканні й затримали громадського активіста Ярослава Тарасенка.

    Правоохоронці заявляли, що, за даними прокуратури, Тарасенка підозрюють у тому, що саме він міг бути тим водієм, який автом привіз підозрюваного вбивцю Вороненкова на місце злочину і, ймовірно, мав вивезти звідти.

    За даними силовиків, також 39-річний уродженець Херсонської області брав участь в організації злочину і проводив спостереження за Вороненковим.

    Як відомо, екс-депутат Держдуми РФ Денис Вороненков був застрелений 23 березня в центрі Києва на вул. Пушкінській. Охоронець екс-депутата поранив нападника, однак сам отримав поранення. Стрільця госпіталізували. Медики намагалися врятувати йому життя, однак він помер у лікарні.

    Нещодавно Генпрокуратура відзвітувала про завершення розслідування цього вбивства і анонсувала передачу справи до суду вже найближчим часом. Слідство підозрює в скоєнні злочину 5 осіб: двоє вже затримані, ще двоє - у розшуку і один загинув (стріляв в екс-депутата в Києві).

    Замовником вбивства у ГПУ називають колишнього цивільного чоловіка цивільної дружини Вороненкова Марії Максаковою Володимира Тюріна. Генпрокурор не виключає заочний процес щодо замовника, а також оголошення його в міжнародний розшук. Колишній адвокат Тюріна назвав маячнею інформацію про його причетність до вбивства Вороненкова.

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    Генпрокурор суд арешт
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