Суд продовжив арешт Зайцевій та Дронову



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Захисники обвинувачених виступали за зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт

Київський районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокурора і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Олені Зайцевій та Геннадію Дронову, яких обвинувачують у ДТП, що сталася в жовтні 2017 року в центрі Харкова, внаслідок якої загинули шість осіб.

Суддя Віктор Попрас продовжив запобіжний захід обом обвинуваченим на 60 днів - до 16 листопада.

Свої клопотання щодо продовження запобіжного заходу прокурор мотивував тим, що збережуться ризики, що обвинувачені можуть переховуватися від суду або скоїти інший злочин, а також тяжкість злочину, який їм інкримінують.

Адвокат Дронова Сергій Перепелиця заперечував проти продовження арешту його підзахисного, називаючи ризики недоведеними і стверджуючи, що його підзахисний не має наміру переховуватися від суду.

Захисник також виступав за зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт. Дронов підтримав цю позицію, зазначивши, що у нього хвора матір, за якою треба доглядати. Водночас Дронов та його адвокат підтримали клопотання щодо продовження запобіжного заходу Зайцевій.

У свою чергу Зайцева та її захист виступили за продовження тримання під вартою Дронова. Водночас адвокат Зайцевої Юлія Козир просила суд відмовити в клопотанні держобвинувачення стосовно своєї підзахисної та застосувати до неї цілодобовий домашній арешт.

За словами Козир, Зайцева має захворювання, які потребують обстеження та лікування в умовах стаціонару, а в результаті тривалого перебування в СІЗО її стан здоров'я погіршується.

Наступне засідання у справі призначено на 2 жовтня.

Раніше повідомлялося, що в автошколі, де навчалася Зайцева, провели обшуки, вилучивши документацію за період її навчання – жовтень-листопад 2015 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна