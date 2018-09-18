Суд продовжив арешт Зайцевій та Дронову
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Розсилка
Захисники обвинувачених виступали за зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт
Київський районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокурора і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Олені Зайцевій та Геннадію Дронову, яких обвинувачують у ДТП, що сталася в жовтні 2017 року в центрі Харкова, внаслідок якої загинули шість осіб.
Суддя Віктор Попрас продовжив запобіжний захід обом обвинуваченим на 60 днів - до 16 листопада.
Свої клопотання щодо продовження запобіжного заходу прокурор мотивував тим, що збережуться ризики, що обвинувачені можуть переховуватися від суду або скоїти інший злочин, а також тяжкість злочину, який їм інкримінують.
Адвокат Дронова Сергій Перепелиця заперечував проти продовження арешту його підзахисного, називаючи ризики недоведеними і стверджуючи, що його підзахисний не має наміру переховуватися від суду.
Захисник також виступав за зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт. Дронов підтримав цю позицію, зазначивши, що у нього хвора матір, за якою треба доглядати. Водночас Дронов та його адвокат підтримали клопотання щодо продовження запобіжного заходу Зайцевій.
У свою чергу Зайцева та її захист виступили за продовження тримання під вартою Дронова. Водночас адвокат Зайцевої Юлія Козир просила суд відмовити в клопотанні держобвинувачення стосовно своєї підзахисної та застосувати до неї цілодобовий домашній арешт.
За словами Козир, Зайцева має захворювання, які потребують обстеження та лікування в умовах стаціонару, а в результаті тривалого перебування в СІЗО її стан здоров'я погіршується.
Наступне засідання у справі призначено на 2 жовтня.
Раніше повідомлялося, що в автошколі, де навчалася Зайцева, провели обшуки, вилучивши документацію за період її навчання – жовтень-листопад 2015 року.
Джерело: Інтерфакс-Україна