Суд щодо затриманих у Грузії українців відбудеться у вівторок - нардеп



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Ніхто із затриманих не визнав свою провину

Суд стосовно затриманих у Грузії громадян України відбудеться у вівторок, 4 грудня.

Про це повідомив у Facebook народний депутат Семен Семенченко, який наразі перебуває у Тбілісі.

«Завтра суд по українцях, затриманих у Тбілісі. Ніхто не визнав свою провину і всі заявили про те, що зброю їм було підкинуто», - написав він із посиланням на адвоката.

Депутат додав, що всім затриманим пред'явлені звинувачення в незаконній купівлі та зберіганні зброї.

Раніше Семенченко назвав імена затриманих у Грузії українців.

Нагадаємо, 2 грудня у міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що затримали шістьох громадян України та одного громадянина Грузії, у яких знайшли зброю та боєприпаси.

Радник президента України Юрій Бірюков повідомив, що серед затриманих 2 грудня у Тбілісі (Грузія) українців був народний депутат Семен Семенченко.

Сам Семенченко стверджує, що інформація про те, що його затримували в Грузії - фейк.