Семенченко назвав імена затриманих у Грузії українців



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Нардеп повідомив, що затримані у Грузії підозрюються у зберіганні зброї

Народний депутат від партії «Самопоміч», екс-командир батальйону «Донбасс» Семен Семенченко назвав імена громадян України, затриманих у Грузії за підозрою в незаконному зберіганні зброї.

За його словами, в Грузії затримані: Мелія Роланд, Лука Чхетія, Орленко Ігор, Коростильов Юрій, Новіков Олександр, Клочко Сергій і Курагін Дмитро.

«Ці люди затримані за звинувачення у зберіганні зброї. Частина з них є добровольцями батальону «Донбас», частина з них громадяни України, частина — громадяни Грузії», — сказав Семенченко.

Нагадаємо, 2 грудня у міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що затримали шістьох громадян України та одного громадянина Грузії, у яких знайшли зброю та боєприпаси.

Радник президента України Юрій Бірюков повідомив, що серед затриманих 2 грудня у Тбілісі (Грузія) українців був народний депутат Семен Семенченко.

Сам Семенченко стверджує, що інформація про те, що його затримували в Грузії - фейк.