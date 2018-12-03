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    Семенченко назвав імена затриманих у Грузії українців

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    Семенченко назвав імена затриманих у Грузії українців

    Нардеп повідомив, що затримані у Грузії підозрюються у зберіганні зброї

    Народний депутат від партії «Самопоміч», екс-командир батальйону «Донбасс» Семен Семенченко назвав імена громадян України, затриманих у Грузії за підозрою в незаконному зберіганні зброї.

    За його словами, в Грузії затримані: Мелія Роланд, Лука Чхетія, Орленко Ігор, Коростильов Юрій, Новіков Олександр, Клочко Сергій і Курагін Дмитро.

    «Ці люди затримані за звинувачення у зберіганні зброї. Частина з них є добровольцями батальону «Донбас», частина з них громадяни України, частина — громадяни Грузії», — сказав Семенченко.

    Нагадаємо, 2 грудня у міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що затримали шістьох громадян України та одного громадянина Грузії, у яких знайшли зброю та боєприпаси.

    Радник президента України Юрій Бірюков повідомив, що серед затриманих 2 грудня у Тбілісі (Грузія) українців був народний депутат Семен Семенченко. 

    Сам Семенченко стверджує, що інформація про те, що його затримували в Грузії - фейк.

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