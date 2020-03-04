Суд скасував електронний браслет ексначальнику Головного слідчого управління Генпрокуратури Щербині



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Ігор Щербина на судовому засіданні

Суд продовжив термін дії покладених на Ігоря Щербину обов'язків

Вищий антикорупційний суд скасував колишньому начальнику Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігорю Щербині зобов'язання носити електронний браслет. Про це йдеться в матеріалах суду.

Зазначається, що 27 лютого суд продовжив термін дії покладених на Щербину обов'язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора і суду на першу вимогу; не полишати Київ без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування з іншим підозрюваним і свідками у справі, а також посадовими особами ДБР; здати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Термін дії зобов'язань продовжено до 27 квітня включно.

Як повідомлялось, раніше суд продовжив зобов'язання носити електронний браслет і заборону на виїзд за кордон Щербині до 2 березня.

3 грудня 2019 року НАБУ повідомило Щербині про підозру у вимаганні $150 тис. хабара за закриття справи Державного бюро розслідувань.