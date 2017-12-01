Суд скасував ліквідацію банку «Преміум»

Суд зобов’язав НБУ повернути банківську ліцензію установі

Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов одного з акціонерів банку «Преміум» та скасував рішення НБУ про ліквідацію цього банку. Про це йдеться в постанові суду, повідомляє «Економічна правда». Суд зобов’язав НБУ повернути банківську ліцензію для банку «Преміум». У 2016 році суд також



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Суд зобов’язав НБУ повернути банківську ліцензію установі

Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов одного з акціонерів банку «Преміум» та скасував рішення НБУ про ліквідацію цього банку. Про це йдеться в постанові суду, повідомляє «Економічна правда».

Суд зобов’язав НБУ повернути банківську ліцензію для банку «Преміум».

У 2016 році суд також задовольнив вказаний позов акціонера банку «Преміум». Причому суди апеляційної та касаційної інстанції залишили це рішення без змін. Однак Верховний Суд постановою від 1 серпня 2017 року скасував його та відправив справу на новий розгляд.

Згідно з судовими матеріалами, НБУ відправив банк «Преміум» на ліквідацію у зв’язку з порушенням законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення та здійсненням ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників.

На думку ж позивача, ліквідація банку були неадекватним заходом впливу, оскільки було порушено принцип пропорційності за відсутності загрози інтересам вкладників.

Як зауважується в судових матеріалах, на думку НБУ, ознаки здійснення ризикової діяльності банку «Преміум» були, зокрема, в діях клієнта банку-фізособи при розрахунках закордоном на 437,6 млн грн, які здійснювались переважно за рахунок наданого банком кредиту овердрафт.

Причому більшість операцій, за рахунок яких здійснювались кредити овердрафт, відбувалися за рахунок коштів, які надходили від восьми клієнтів банку як поповнення рахунку.

Водночас в банку були відсутні будь-які договори, які б свідчили про існування ділових відносин клієнта з вищезазначеними особами. Разом з тим, суд дійшов висновку, що Нацбанк належно не довів наявність порушень у цих операціях.

За даними Фонду гарантування, на 01 листопада 2017 року вкладникам банку «Преміум» у межах гарантійної суми було виплачено 147,1 млн грн (98,5% запланованих виплат).

Неофіційно банк «Преміум» пов'язували з екс-кандидатом на посаду мера Києва Сергієм Думчевим.

В офіційному переліку власників істотної участі в банку він не фігурував. За даними НБУ, найбільшими акціонерами банку були Лариса Смірнова (33,5%), Леонід Первак (33%), Ігор Алексєєв (9,84%), Руслан Сокур (9,69%), Павло Погиба (8,99%), Ігор Ходимчук (4,98%).

У грудні 2015 року Леонід Первак в інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня» констатував, що Сергій Думчев є членом наглядової ради банку «Преміум».