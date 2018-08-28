Суд у Харкові звільнив водія, який збив на смерть 17-річного хлопця



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Тиграна Енгибаряна звільнили в залі суду

ДТП сталася 16 січня 2018 року в Харкові на Салтівському шосе

Апеляційний суд Харківської області змінив реальне тюремне ув’язнення Тиграну Єнгібаряну, який збив на смерть 17-річного підлітка, на позбавлення волі з випробувальним терміном.

Про це повідомляє прес-служба суду.

У січні 2018 року 18-річний Єнгібарян збив на смерть на Салтівському шосе в Харкові 17-річного хлопця, а після втік з місця події.

23 квітня суд засудив його до 3 років позбавлення волі, хоча прокуратура вимагала 5 років. Сторони захисту і обвинувачення подали апеляцію на це рішення.

Апеляційна інстанція скасувала реальне тюремне ув’язнення та змінила вирок на 3 роки позбавлення волі з випробувальним терміном.

«Встановлено іспитовий строк 3 роки і не приводити вирок у виконання, в частині основного покарання, якщо протягом цього іспитового строку засуджений не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Єнгібарян повинен під час іспитового строку періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання або навчання, не виїжджати за межі України без відповідного дозволу.

Крім того, суд залишив в силі заборону на керування транспортними засобами на 3 роки.

Після оголошення рішення Єнгібаряна звільнили в залі суду.