Суд у Криму відмовився відпустити блогера Мемедемінов



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Блогер та активіст Наріман Мемедемінов

Мемедемінов залишиться в СІЗО до 15 жовтня

Так званий Верховний суд анексованого Криму в четвер, 23 серпня, відхилив апеляційну скаргу захисту на продовження арешту кримського блогера, громадського активіста Нарімана Мемедемінова, обвинуваченого у пропаганді тероризму.

Як повідомив адвокат Едем Семедляєв, він залишиться в СІЗО до 15 жовтня.

«У задоволенні апеляційної скарги суд відмовив, вважаючи, що постанова суду першої інстанції є законною. Важливо відзначити, що, розглянувши цю апеляцію, суд просто вдає, що дотримується правосуддя. Оскільки 13 серпня Наріманову в черговий раз продовжили арешт", - сказав адвокат.

Судове засідання проходило в закритому режимі. Однак на оголошення рішення суду пустили дружину Мемедемінова Лемару і декількох активістів. Сам обвинувачений брав участь у засіданні через відеозв'язок із СІЗО.

«Я суду сьогодні говорив уже: якщо раніше мене знали тільки в моєму районі, то тепер «завдяки» спецслужбам про мене знають у всьому Криму і за його межами. Таких, як я, переслідують тільки за національною і релігійною ознакою. Такий ось казус», - зазначив Мемедемінов.

Нагадаємо, рагніше активіста об'єднання «Кримська солідарність», блогера Нарімана Мемедемінова в Криму помістили в психіатричну лікарню для проведення експертизи.

У липні Денісова вимагала від РФ пояснень про госпіталізацію Мемедемінова в Криму.

15 травня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив на чотири місяці арешт Наріману Мемедемінову. Він залишиться в СІЗО до 15 серпня.

У березні в Бахчисарайському районі в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики і правоохоронці провели обшук. Після цього суд заарештував Мемедемінова.

Прокуратура АРК при Генпрокуратурі України 23 березня відкрила кримінальне провадження за статтями 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) назвала арешт Мемедемінова в Криму «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі Інтернет».

МЗС України засуджує затримання громадського активіста і вимагає від російської влади анексованого Криму звільнення Мемедемінова.

Джерело: Радіо Свобода