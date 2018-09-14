Суд у Криму заарештував активіста Белялова на п’ять діб



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Адвокат Белялова Айдер пов’язує арешт свого підзахисного з його громадською діяльністю

Підконтрольний Кремлю Бахчисарайський міський суд зарештував активіста громадського об’єднання «Кримська солідарність» Османа Белялов на п’ять діб за «масове виготвлення та поширення екстремістських матеріалів».

За словами активістів, інформація про судове засідання з’явилася за півгодини до його початку.

Адвокат Белялова Айдер Азаматов пов’язує арешт свого підзахисного з його громадською діяльністю.

«Осман – активіст, допомагає сім’ям політв’язнів, оплачує адміністративні штрафи інших активістів, приходить на судові засідання. Звісно, до нього не просто так прийшли. Вчорашній обшук, сьогоднішній адмінматеріал, питання з приводу роботи «Солідарності», його зв’язку з Марленом Мустафаєвим – це все взаємопов’язано, з цього хочуть зліпити щось загальне», – зазначив Азаматов.

За словами адвоката, у постанові суду зазначені п’ять відео, на яких ґрунтується обвинувачення, однак зараз на сторінці Белялова у соцмережах є лише одне, яке він забув видалити.

Активіста будуть утримувати у спецприйомнику в Сімферополі, оскільки в ізоляторі Бахчисараю немає вільних місць.

Осман Белялов є братом фігуранта бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір»Мемета Белялова.

У 2016 році суд в анексованому Росією Криму оштрафував Османа Белялова на 10 тисяч рублів. Його звинуватили в участі в «несанкціонованому мітингу» в Бахчисараї 12 травня 2016 року. Тоді активісти зібралися, дізнавшись, що російські силовики проводять обшуки в будинках кримських татар.