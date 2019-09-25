Суд у Німеччині визнав похмілля хворобою



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Суд у Німеччині визнав похмілля хворобою Фото: AFP

Суд програла компанія, яка випускала напої, які нібито мали полегшувати ці симптоми

Суд у Франкфурті-на-Майні постановив, що похмілля є хворобою. Такого висновку суд дійшов у справі проти виробника антипохмільних напоїв, чиї обіцянки на етикетках визнали помилковими.

Про це пише ВВС.

У рішенні суду вказано, що хворобою можна вважати навіть незначні й тимчасові порушення в роботі організму. Похмілля підходить за всіма ознаками: воно викликає нудоту, головний біль та знесилення.

Компанія, яка програла суд, випускала напої, які нібито мали полегшувати ці симптоми. Однак відповідно до німецьких законів, харчові продукти, зокрема напої, не можуть реалізовуватися як такі, що здатні запобігати або лікувати хвороби.

Відтак суд ухвалив рішення на користь позивача.

Як додає видання, таке рішення суд ухвалив за кілька днів після початку щорічного фестивалю пива «Октоберфест» у Мюнхені.