Суд у США визнав неконституційним антимігрантський указ Трампа

Більшість суддів дійшла висновку, що рішення Трампа є «ворожим ставленням до ісламу»

Федеральний апеляційний суд в штаті Вірджинія постановив, що указ Дональда Трампа про призупинення прийому мігрантів з кількох мусульманських країн, є неконституційним. Про це повідомляє The Hill з посиланням на рішення суду. Суд розглянув скарги на указ, підписаний американським президентом, які були подані рядом



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Дональд Трампа

Більшість суддів дійшла висновку, що рішення Трампа є «ворожим ставленням до ісламу»

Федеральний апеляційний суд в штаті Вірджинія постановив, що указ Дональда Трампа про призупинення прийому мігрантів з кількох мусульманських країн, є неконституційним.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на рішення суду.

Суд розглянув скарги на указ, підписаний американським президентом, які були подані рядом громадських та правозахисних організацій.

У тексті офіційного рішення суду, список організацій і осіб, які виступили проти указу Трампа склав близько семи сторінок. Більшість суддів дійшла висновку, що рішення Трампа є «неконституційним» і «ворожим ставленням до ісламу».

У грудні 2017 року Верховний суд в США підтримав указ президента.