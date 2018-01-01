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    Суд у США визнав неконституційним антимігрантський указ Трампа

    Більшість суддів дійшла висновку, що рішення Трампа є «ворожим ставленням до ісламу»
    Федеральний апеляційний суд в штаті Вірджинія постановив, що указ Дональда Трампа про призупинення прийому мігрантів з кількох мусульманських країн, є неконституційним. Про це повідомляє The Hill з посиланням на рішення суду. Суд розглянув скарги на указ, підписаний американським президентом, які були подані рядом
    • Сьогодні, 00:46
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    Дональд Трампа
    Дональд Трампа

    Більшість суддів дійшла висновку, що рішення Трампа є «ворожим ставленням до ісламу»

    Федеральний апеляційний суд в штаті Вірджинія постановив, що указ Дональда Трампа про призупинення прийому мігрантів з кількох мусульманських країн, є неконституційним.

    Про це повідомляє The Hill з посиланням на рішення суду.

    Суд розглянув скарги на указ, підписаний американським президентом, які були подані рядом громадських та правозахисних організацій.

    У тексті офіційного рішення суду, список організацій і осіб, які виступили проти указу Трампа склав близько семи сторінок. Більшість суддів дійшла висновку, що рішення Трампа є «неконституційним» і «ворожим ставленням до ісламу».

    У грудні 2017 року Верховний суд в США підтримав указ президента.

    суд США Дональд Трамп мігранти
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