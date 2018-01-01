Суд у США визнав неконституційним антимігрантський указ Трампа
- Сьогодні, 00:46
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Дональд Трампа
Більшість суддів дійшла висновку, що рішення Трампа є «ворожим ставленням до ісламу»
Федеральний апеляційний суд в штаті Вірджинія постановив, що указ Дональда Трампа про призупинення прийому мігрантів з кількох мусульманських країн, є неконституційним.
Про це повідомляє The Hill з посиланням на рішення суду.
Суд розглянув скарги на указ, підписаний американським президентом, які були подані рядом громадських та правозахисних організацій.
У тексті офіційного рішення суду, список організацій і осіб, які виступили проти указу Трампа склав близько семи сторінок. Більшість суддів дійшла висновку, що рішення Трампа є «неконституційним» і «ворожим ставленням до ісламу».
У грудні 2017 року Верховний суд в США підтримав указ президента.