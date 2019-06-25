Суд в Австрії розглядає питання екстрадиції Фірташа до США



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Сам Фірташ перед засіданням суду свою справу не коментував і на запитання журналістів не відповів

Засідання суду у справі Фірташа відвідали член партії «Опозиційна платформа – За життя» Сергій Льовочкін та депутат від «Опозиційного блоку» Михайло Папієв

Верховний суд Австрії у вівторок, 25 червня, проводить засідання, на якому вирішить, чи має український олігарх Дмитро Фірташ бути екстрадований до США. Ухвалене рішення не буде остаточним, воно може бути оскаржене.

Як повідомляє Радіо Свобода, на суд прибув народний депутат, член партії «Опозиційна платформа – За життя» Сергій Льовочкін. За його словами, він «приїхав підтримати друга».

Також у залі суду присутній депутат від «Опозиційного блоку», який за часів президентства Віктора Януковича очолював Чернівецьку облдержадміністрацію, Михайло Папієв. «Я тут теж як друг приїхав підтримати. Впевнений, що Дмитро Фірташ ні в чому не винуватий», – сказав Папієв.

Сам Фірташ перед засіданням суду свою справу не коментував і на запитання журналістів не відповів.

Наприкінці минулого тижня федеральна суддя Ребекка Палмаєр в Чикаго (США) відмовилася скасувати звинувачення в хабарництві проти Фірташа. Про рішення, ухвалене наприкінці минулого тижня і викладене на 39 сторінках, повідомили американські ЗМІ.

В обвинувальному висновку прокурорів містяться звинувачення Фірташа в змові з метою дати хабар в Індії для видобутку титану, що використовується в реактивних двигунах.

Австрійська влада затримала Фірташа в 2014 році. Якщо Австрія ухвалить рішення про його екстрадицію, олігарха можуть видати Сполученим Штатам у липні.

Фірташ заперечує правопорушення. Його захист наполягає, що США не мають юрисдикції щодо злочинів в Індії. Суддя Палмаєр постановила, що ця справа може розглядатися в США, оскільки схема вплинула на чиказьку компанію Boeing.

Компанія Boeing заявила, що розглядала можливість бізнесу з Фірташем, але ніколи не укладала з ним угод. Boeing не звинувачують у порушеннях у зв’язку з цією справою.