Суд в окупованому Криму засудив українську активістку за публікації в соцмережах

Активістка Лариса Китайська отримала два роки умовного терміну

Підконтрольний Кремлю Ялтинський міський суд засудив українську активістку Ларису Китайську до двох років умовного терміну за публікації в соціальних мережах. Суд ухвалив таке рішення 25 грудня. За рішенням суду, Китайська, яку звинуватили у «розпалюванні ненависті або ворожнечі, а також приниженні людської гідності», протягом двох



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Українська активістка Лариса Китайська

Активістка Лариса Китайська отримала два роки умовного терміну

Підконтрольний Кремлю Ялтинський міський суд засудив українську активістку Ларису Китайську до двох років умовного терміну за публікації в соціальних мережах. Суд ухвалив таке рішення 25 грудня.

За рішенням суду, Китайська, яку звинуватили у «розпалюванні ненависті або ворожнечі, а також приниженні людської гідності», протягом двох років не зможе залишати Ялту. У разі гарної поведінки, через півтора року, засуджений може попросити закрити судимість, проте активістка цього робити не має наміру.

У коментарі Крим.Реалії Китайська заявила, що має намір оскаржити вирок. «Вони дали мені максимальне покарання, незважаючи на те, що мене звинуватили ні за що, і пройшли всі терміни давності. Вчора в суді мені не дали можливості захищатися, відхиляли всі мої клопотання, відмовляли в допиті свідків», – сказала вона.

Активістка називає винесений вирок «тортурами». «У мене гіпертонічна хвороба і замість того, щоб виїхати, я буду змушена перебувати у всій цій нервовій обстановці. Це буде загрожувати життю і здоров’ю моєму і мого чоловіка – він хвора людина і зараз після операції. Крім того, у мене немає гарантії, що вони за цей час нічого не придумають, що не підсунуть мені щось за цей період», – додала вона.

12 серпня 2016 року російські силовики в анексованому Криму вручили Ларисі Китайській підозру у вчиненні злочину і підписку про невиїзд. До цього підконтрольна Росії прокуратура повідомила про порушення кримінальної справи проти жительки Ялти, яка, як стверджують у відомстві, «поширювала в інтернеті русофобські ідеї».

Лариса Китайська вперше була затримана співробітниками ФСБ Росії в Ялті 18 липня 2016 року. Після цього в її квартирі провели обшук.

Прокуратура АРК порушила кримінальну справу через незаконне затримання і обшук житла громадянки України в Ялті.

Кримчанка вважає, що справа проти неї сфабрикована з метою залякати недостатньо лояльних жителів анексованого півострова. Активістка впевнена, що справа проти неї носить суто політичний характер і, в першу чергу, викликана її проукраїнською позицією.