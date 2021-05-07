Організація Amnesty International повернула Навальному статус в'язня совісті

Вперше організація визнала Навального в'язнем совісті в січні, після його затримання після прибуття в Москву з Німеччини

В організації зазначили, що присвоєння цього статусу людині не означає підтримки її поглядів

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International повернула російському опозиціонеру Олексію Навальному статус в'язня совісті. Про це повідомляється на сайті організації.

Організація вказала, що її внутрішнє рішення припинити використовувати цей термін по відношенню до Навальному призвело до того, що влада Росії використовували його, щоб порушувати права опозиціонера.

Через ситуацію з Навальним організація вирішила переглянути загальний підхід до використання терміна «в'язень сумління». Так, в якості першого кроку було вирішено не позбавляти людину цього статусу тільки на підставі її дій в минулому. «Ми розуміємо, що думка і поведінка людини можуть змінюватися з часом», – відзначили в Amnesty International. В організації також зазначили, що присвоєння цього статусу людині не має на увазі підтримки її поглядів.

«Це означає, що, підтверджуючи статус Навального як в'язня сумління, ми не підтримуємо його політичну програму, а підкреслюємо нагальну потребу визнання його прав, зокрема на незалежну медичну допомогу, з боку російської влади», – підкреслили в організації.

Вперше організація визнала Навального в'язнем совісті в січні, після його затримання після прибуття в Москву з Німеччини. Однак в лютому це рішення було відкликано через висловлювання Навального, зроблених ним у середині 2000-х років. Amnesty International пояснила, що в минулих відео і постах опозиціонера, які почали циркулювати в інтернеті він висловлювався «в підтримку насильства і дискримінації», в них містилася «риторика ненависті». При цьому свої заяви він не відкликав, тому організація заявила, що більше не може вважати Навального в'язнем совісті.

Нагадаємо, в Росії пенсіонера оштрафували на пів мільйона рублів за підтримку Навального.