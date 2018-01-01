Суд відмовив захисту Шепелєва у відводі слідчого судді

Сторона захисту стверджувала, що суддя Литвинова «перебуває під тиском, під впливом правоохоронних органів»

У Печерському районному суді Києва відмовлено стороні захисту колишнього народного депутата Олександра Шепелєва у клопотанні про відвід слідчого судді Ірини Литвинової, яка у закритому режимі розглядає обрання запобіжного заходу екс-депутату. Як повідомляє «Уніан», розгляд клопотання про відвід судді Литвиновій у ніч проти суботи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Уніан Суддя у справі Шепелєва Ірина Литвинова

Сторона захисту стверджувала, що суддя Литвинова «перебуває під тиском, під впливом правоохоронних органів»

У Печерському районному суді Києва відмовлено стороні захисту колишнього народного депутата Олександра Шепелєва у клопотанні про відвід слідчого судді Ірини Литвинової, яка у закритому режимі розглядає обрання запобіжного заходу екс-депутату.

Як повідомляє «Уніан», розгляд клопотання про відвід судді Литвиновій у ніч проти суботи розглядав суддя В'ячеслав Підпалий.

«Суддя ухвалив: щодо заяви захисника (Дениса) Анікіна про відвід слідчого судді Литвинової від розгляду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах - слідчого відділу управління розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Шевчука про застосування запобіжного заходу відносно Шепелєва Олександра Олександровича залишити без задоволення», - сказав суддя.

Він додав, що ухвала оскарженню не підлягає. Сторона захисту стверджувала, що суддя Литвинова «перебуває під тиском, під впливом правоохоронних органів».

Після цього засідання у закритому режимі з розгляду обрання запобіжного заходу Шепелєву відновилося. Журналістів попросили покинути судову залу, резюмує видання.

Раніше у перерві суду Головна військова прокуратура повідомила про встановлення співпраці Шепелєва з ФСБ Росії.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала колишнього народного депутата Олександра Шепелєва за підозрою у скоєнні замаху на вбивство та скоєнні ще ряду злочинів, серед яких і розкрадання коштів.

У Шепелєва співробітники СБУ знайшли посвідчення так званого «Міністерства державної безпеки ДНР», яке було видане на інше ім'я - Микола Борух.

Відомо, що сторона обвинувачення буде клопотати про тримання під вартою на 60 діб без права на заставу для екс-нардепа Олександра Шепелєва, якого обвинувачують у заволодінні державними коштами.

Суд над Шепелєвим розпочався у п'ятницю, 9 лютого.

Нагадаємо, екс-депутат Олександр Шепелєв у ніч на 6 липня 2014 року втік разом із конвоїром із лікарні швидкої допомоги, де перебував на лікуванні після екстрадиції та утримувався під вартою. Справу проти екс-нардепа було порушено в 2012 року.

Шепелєва звинувачували в причетності до розкрадання коштів «Родовід Банку» на суму більше 220 млн грн, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борульком в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року. Крім того, його підозрюють у в участі у скоєнні замаху на вбивство.