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    Суд відпустив співробітника СБУ, який на Донбасі підстрелив військового

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    Український спецслужбовець - Суд відпустив співробітника СБУ, який на Донбасі підстрелив військового
    Український спецслужбовець

    Під час бійки у 2016 році співробітник контррозвідки вистрілив зі свого табельного пістолета в ногу солдата

    Апеляційний суд амністував капітана військової контррозвідки СБУ, який у нетверезому стані вистрілив у солдата в Луганській області.

    Про це повідомляють «Українські новини».

    Зазначається, що Апеляційний суд також скасував вирок першої інстанції до трьох років в'язниці.

    Суд встановив, що 8 квітня 2016 року підсудний з другом вживав алкоголь. Пізніше, близько 1-ї години ночі, вони на автомобілі «Жигулі» вирушили на взводний опорний пункт, але на трасі біля ТЕС помітили двох чоловіків і зупинилися перевірити їхні документи. Це виявилися військовослужбовці 92-ї бригади ЗСУ.

    Між чоловіками розгорівся конфлікт, який, за словами потерпілих, спровокував капітан СБУ своєю неадекватною поведінкою.

    Сам обвинувачений стверджує, що військові першими напали на нього і почали бити.

    Під час бійки співробітник контррозвідки вистрілив зі свого табельного пістолета в ногу солдата Миколи Пілющенка.

    Обидва були госпіталізовані в лікарню: військовий - з вогнепальним пораненням середньої тяжкості, співробітник СБУ - з гематомами на обличчі.

    Потерпілий стверджує, що пізніше, у лікарні, до нього приходили співробітники СБУ і дехто з чиновників і залякували, змушуючи відмовитися свідчити. Під тиском військовий змушений був змінити свідчення.

    У результаті суд першої інстанції став на сторону пораненого військового і засудив капітана Леонтьєва до трьох років в'язниці.

    Проте у вересні Апеляційний суд задовольнив скаргу захисту засудженого і застосував до нього амністію на підставі наявності в співробітника СБУ малолітньої дитини.

    Суд також постановив негайно відпустити Леонтьєва з-під варти.

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