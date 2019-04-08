Суд виніс вирок екс-бійцю «Торнадо», який у 2016 році розстріляв патрульних у Дніпрі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

25 вересня 2016 року у Дніпрі колишній боєць роти спецпризначення МВС «Торнадо» Олександр Пугачов застрелив патрульного поліцейського, а також поранив його напарницю

Засуджений Олександр Пугачов своєї провини не визнав, зі слідством він не співпрацював

Колишнього бійця роти спецпризначення МВС «Торнадо» 36-річного Олександра Пугачова, який у Дніпрі в 2016 році застрелив двох патрульних поліцейських, засуджено до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Вирок Пугачову виніс 8 квітня Кіровський суд Дніпра.

Засуджений своєї провини не визнав, зі слідством він не співпрацював.

Нагадаємо, 25 вересня 2016 року у Дніпрі колишній боєць роти спецпризначення МВС «Торнадо» Олександр Пугачов застрелив патрульного поліцейського Максима Кутушева, який зупинив його авто за порушення правил дорожнього руху, а також поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна Ольга Макаренко померла під час операції.

Під час сутички з поліцейськими Пугачов також отримав поранення, його затримали у лікарні. Як з’ясувалося пізніше, він перебував у розшуку за скоєння інших злочинів.

Кіровський районний суд Дніпра розпочав розгляд справи відносно Пугачова 17 лютого 2017 року.

Пугачов обвинувачувався за 5 статтями Кримінального кодексу, зокрема у навмисному вбивстві працівника правоохоронного органу, незаконному заволодінні та поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262, ст. 348, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 ККУ).

Джерело: УНІАН