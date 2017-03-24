Суд заарештував за борги земельні ділянки та автомобіль міністра енергетики

У рішенні суду зазначається, що майно Насалика було заарештоване за борги у розмірі 1,2 млн доларів

Апеляційний суд Києва заарештував дві земельні ділянки і автомобіль Mercedes-Benz міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика за борги перед президентом футбольного клубу «Карпати» (Львів) Петра Димінського, передають «Українські Новини». Були заарештовані земельна ділянка площею 0,12 га за адресою



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Ігор Насалик

У рішенні суду зазначається, що майно Насалика було заарештоване за борги у розмірі 1,2 млн доларів

Апеляційний суд Києва заарештував дві земельні ділянки і автомобіль Mercedes-Benz міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика за борги перед президентом футбольного клубу «Карпати» (Львів) Петра Димінського, передають «Українські Новини».

Були заарештовані земельна ділянка площею 0,12 га за адресою Київська область, Бориспільський район, Процивский сільрада; ділянку площею 0,037 га в Козин (Обухівський район Київської області); автомобіль марки Mercedes-Benz (дата реєстрації 24.03.2017, 2015 року випуску).

У рішенні суду зазначається, що майно було заарештоване за борги у розмірі 1,2 млн доларів (плюс 2,7 млн грн відсотків).

За даними видання, Димінський звернувся в Печерський районний суд Києва з позовом про стягнення заборгованості за договором позики від 10 липня у розмірі 1,2 млн доларів і 3% річних.

3 листопада суд відмовив у задоволенні заяви. Димінський подав апеляцію на дане рішення.

Апеляційний суд визнав обґрунтованим припущення представника бізнесмена, що Насалик може продати земельні ділянки та автомобіль, що може ускладнити виплату позики у разі прийняття позитивного для Димінського рішення.

Рішення суду оскарженню не підлягає.