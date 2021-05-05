Не Тищенком єдиним, або Як у Києві ресторани воюють з поліцією і оскаржують «карантинній» штрафи

За останні два місяці столичні суди оштрафували всього п’ять розважальних закладів, але й ті судяться

Недавній «карантинний» скандал із кумом глави офісу президента і заступником голови парламентської фракції «Слуга народу» Миколою Тищенком підштовхнув столичну поліцію до швидкого реагування. Так, на сайті правоохоронного відомства з’явилося повідомлення від 25 квітня, в якому сказано, що протягом доби поліцейські Києва перевірили аж 793 об’єкти господарської діяльності щодо дотримання карантину. У підсумку – нарахували лише 34 факти правопорушень. Як додали у відділі комунікації поліції, розважальні заклади «Авалон», «Росток», «Редкая птица», ресторан «Голосіївський двір» працювали попри заборону та приймали гостей.

Однак мусимо розчарувати стражів правопорядку: за красивою картинкою рейдів сховалися десятки «розбитих» судами «карантинних» адмінпротоколів. І дуже шкода, що про цю провальну статистики ніхто не рапортує.

«Главком» промоніторив рішення, винесені київськими судами за останні два місяці і помітив, що згаданий у поліцейському звіті розважальний заклад «Редкая птица», вже щонайменше, двічі поставив перед судом. У першому випадку поліція виписала адмінпротокол на менеджера за те, що той порушив вимоги урядової постанови і допустив роботу ресторану після 22.00 години. На засідання прибула захисниця працівника закладу і повідомила, що її клієнт не визнає вину, оскільки в протоколі відсутні свідчення очевидців події, фото та відеофіксація події. Єдиним доказом вини був лише рапорт працівника поліції. Оскільки цього виявилося недостатньо, суд закрив справу.

Через певний час поліція знову склала протокол стосовно того самого менеджера закладу «Редкая птица». Згідно з документом, робота ресторану «кипіла» о 23 год. 36 хв., і ніхто його не закривав у карантин. Цього разу суд проаналізував посадову інструкцію потенційного порушника і дійшов висновків, що менеджер закладу не може нести відповідальність за дотримання карантину, оскільки він не є уповноваженою особою. У результаті Феміда закрила справу за відсутності події і складу адміністративного правопорушення.

Неабиякі потуги продемонстрували правоохоронці, штампуючи протоколи на персонал столичного кафе-бару «Портер Паб» за порушення правил карантину. Адже заклад, якщо вірити документам, заклад працював вночі 19 лютого, 20 лютого, 1 березня. Але суди стояли на своєму: до повноважень та компетенції посадових осіб, на яких складено протоколи, не належить вирішення питань щодо початку і припинення роботи закладу «Портер Паб». Більше того, правоохоронці не опитали свідків та не підкріпили зібрані докази фото- та відеофіксацією правопорушення.

Тоді поліцейські пішли іншим шляхом. 14 березня о 00 год. 30 хв зафіксували роботу закладу «Портер Паб», що на вул. Малиновського, 24/10. Але протокол оформили на адміністратора за те (увага! – Авт.), що він не вів журнал вимірювання температури!

Та й це не спрацювало.

Суд зауважив, що поліцейські не вказали у протоколі конкретну норму «карантинної» постанови Кабміну №1236 від 9 грудня 2020 року, яку порушив адміністратор згаданого закладу. А також не довели, що саме цей працівник є відповідальною особою за дотримання карантину. Таким чином, столичні поліцейські зазнали у суді чергового фіаско.

Лише за березень-квітень 2021 року таких невдач «Главком» нарахував понад півсотні. Зокрема, мова йде про посадових осіб наступних закладів:

Натомість київські поліцейські можуть записати у власну скарбничку аж п’ять карантинних штрафів за останні два місяці, які винесли суди! Зокрема, по 34 тис. грн заплатять адміністратор ресторану «Пітер» (вул. Сосюри, 3) і виконавчий директор закладу «Барель ПАБ» (вул. Липківського, 45). У судових реєстрах йдеться про те, що ці заклади порушили режим роботи під час карантину.

Крім цього, по 17 тис. грн штрафу суди призначили старшій менеджерці ресторану «Мафія» (вул. Микитенка, 4), помічнику адміністратора ресторану, що на вул. Русанівська набережна, 12 і менеджеру ресторану «Максімум» (вул. Декабристів 12/37). До речі, останній уже оскаржив в апеляції накладений штраф.

Віталій Тараненко, «Главком»