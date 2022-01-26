Якою буде система накопичувальної пенсії: Арахамія розкрив деталі (відео)
«Згодом ці гроші можна інвестувати, наприклад, у цінні папери або нерухомість», – Арахамія
Громадяни зможуть формувати особисті пенсійні накопичення
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, що одним із пріоритетних питань парламенту є прийняття законів для початку роботи накопичувальної пенсійної системи. Цим він поділився в ефірі програми «Coffee Break з Романом Грищуком».
За словами Арахамії, першим етапом реформи буде запровадження загальнообов’язкових накопичувальних пенсійних внесків. Громадяни зможуть формувати особисті пенсійні накопичення, отримувати додаткові виплати до основної пенсії, пенсійні накопичення у спадок спадкоємцями.
«На першому етапі ти поки сам нічого не платиш, держава з ПДФО по 2% кладе тобі на рахунок. І на накопичувальному рахунку збирається певна сума. Можна їх вкладати в облігації внутрішнього займу, аби на них нараховувався дохід, наприклад, 10%», – пояснив Давид Арахамія.
На другому етапі громадяни матимуть індивідуальні накопичувальні рахунки і зможуть додатково відраховувати частину коштів зі своїх заробітних плат. На третьому – планується, що держава зі свого боку співфінансуватиме такі внески на паритетних умовах.
«У планах – запровадити таку модель, аби на третьому етапі – скільки поклав ти, стільки поклала і держава», – додав очільник фракції.
Він також навів приклад роботи пенсійної системи у США. Там платник податків на свій розсуд щомісяця відкладає гроші до пенсійного фонду. Таку ж суму кладе його роботодавець.
«Згодом ці гроші можна інвестувати, наприклад, у цінні папери або нерухомість. І я сам регулював і бачив, як в мене накопичується сума на пенсійному рахунку. Це круто. Тому що людина може прогнозувати, які в неї будуть доходи», – пояснив Давид Арахамія.
Як повідомлялося, станом на початок 2022 року середній розмір пенсійної виплати в Україні становив 3916 грн. З 2016 року середні пенсії зросли більш ніж вдвічі (тоді розмір середньої пенсійної виплати становив 1828 грн).
Також парламент на початку 2022 року повинен розглянути закон про запуск накопичувальної пенсійної системи.