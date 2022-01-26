Медведчук придумав, як не пустити Зеленського на другий термін

«Опозиційна платформа – За життя» вийшла з несподіваною законодавчою ініціативою

У Верховній Раді 25 січня було зареєстровано законопроєкт, який передбачає внесення змін до Виборчого кодексу щодо права бути кандидатом на пост президента України на другий термін. Про повідомляє «Главком».

Автором законопроєкту є нардеп від ОПЗЖ Юрій Загородний, який в одному з попередніх скликань був помічником нардепа і кума Путіна Віктор Медведчука. Зокрема, він пропонує закріпити у Виборчому кодексі певні нововведення, у тому числі додати повноважень Центральній виборчій комісії:

1) Не може бути висунута кандидатом на пост президента на другий термін особа, яка була обрана на цей пост та не виконала зобов’язань, наданих у передвиборній програмі кандидата на пост президента під час здійснення своїх повноважень.

2) Центральна виборча комісія, крім повноважень, визначених Законом України «Про Центральну виборчу комісію» встановлює належність виконання зобов’язань, наданих у передвиборній програмі кандидата на пост президента, особою, яка була обрана на цей пост та виконувала повноваження президента та є кандидатом на президентське крсіло на другий термін.

3) Центральна виборча комісія реєструє кандидата на пост президента України, висунутого шляхом самовисування, за умови отримання разом із заявою таких документів: передвиборної програми особи, яка була обрана на цей пост та виконувала повноваження президента та є кандидатом на другий термін; звіту щодо виконання передвиборної програми кандидата на пост президента для особи, яка була обрана на цей пост та виконувала повноваження.

4) Центральна виборча комісія відмовляє у реєстрації кандидата на пост Президента України у разі: встановлення Центральною виборчою комісію не виконання зобов’язань, наданих у передвиборній програмі кандидата на пост президента, особою, яка була обрана на цей пост, виконувала повноваження президента та є кандидатом на другий термін.

На думку законотворця, передвиборна програма – не тільки вимога законодавства щодо участі у виборчому процесі, це іще й стратегія діяльності, прорахований план дій, спрямований на вчинення реальних змін у державі та суспільстві. Однак насправді, визнає Загородний, громадяни не відстежують виконання обіцянок політиків і не роблять висновків.

«Відповідно до законодавства, відповідальність за невиконані положення та обіцянки передвиборної програми кандидата відсутня. Тому обіцянки та певні, взяті на себе, зобов’язання, які містяться у передвиборних програмах кандидатів, є скоріше за все популізмом, мають маніпуляційний характер, виконують функції інструменту передвиборної агітації та політичної реклами для спонукання виборця підтримати певного кандидата, чим ефективний план дій, який можливий для впровадження реальних змін у державі та суспільстві, та сприяє розвитку країни», – зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту нардепа від ОПЗЖ.

Нагадаємо, що на чергових президентських виборах у 2019 році тодішній шоумен і художній керівник «Студії 95 квартал» Володимир Зеленський балотувався з передвиборною програмою, ключовими пунктами якої були: боротьба з корупцією, запровадження народовладдя через референдуми; відновлення довіри до держави і до суду. Зокрема, Зеленський тоді вважав, що «судова гілка влади повинна стати Владою, а не прислужником у президента, уряду, парламенту, місцевої влади».

Водночас Комітет виборців України наголосив, що Володимир Зеленський не виконав свої основні передвиборні обіцянки, які оголосив на дебатах на НСК «Олімпійський» у 2019 році. А саме – не реалізовано принципові обіцянки щодо проведення деолігархізації, зростання добробуту населення, реалізації медичної та інших реформ. Також не виконано заяви щодо припинення війни.

При цьому експерти КВУ відзначили певний прогрес у сфері будівництва доріг, а також ухвалення законів щодо імпічменту президента та скасування депутатської недоторканності.

Натомість сам Володимир Зеленський сказав, що за 2,5 роки президентства ще не встиг виконати всі передвиборчі обіцянки, але вже є результати, якими він задоволений. Зокрема, задоволений земельною та інфраструктурною реформами, а також впровадженням цифровізації держави.