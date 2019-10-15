Слухання справи Гандзюк перенесено: підозрюваний вчетверте не з'явився до суду



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4 листопада 2018 року Катерина Гандзюк померла у лікарні

Через неявку до суду підозрюваного Павловського розгляд справи переноситься на 17 год. 24 жовтня

Ігор Павловський, якому слідство інкримінує навмисне приховування інформації про вбивство активістки Катерини Гандзюк, 15 жовтня вчетверте не з'явився на підготовче засідання райсуду Одеси, мотивуючи це перебуванням на лікарняному.

Слухання справи вкотре перенесено.

«Через неявку до суду підозрюваного Павловського розгляд справи переноситься на 17 год. 24 жовтня», - озвучив ухвалу слідчий суддя Дмитро Осіїк.

Головуючий на засіданні також вирішив відправити запит до Центру реконструктивної та відновлювальної медицини Одеського національного медичного університету щодо обґрунтування постійного перебування в медустанові підсудного Павловського.

Варто зазначити, що на попереднє засідання Приморського райсудсуду, яке було призначено на 22 серпня, Павловський теж не з'явився. Як повідомила слідчому судді Осіїку прокурор відділу Генпрокуратури України Галина Калита, підсудний тимчасово проживає в Одесі у зв'язку з проходженням курсу лікування. Адвокат Павловського Надія Курінна теж не прибула до суду, повідомивши напередодні суду, що 22 серпня бере участь у засіданні Кам'янсько-Буського райсуду Львівської області.

Причому в суді не було оголошено про наявність офіційного документа, який підтверджував захворювання підсудного, що втретє проігнорував виклик до суду, а Віктора Гандзюка, батька убитої групою злочинців, слідчий суддя взагалі не запрошував на засідання суду.

Як відомо, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури слідчі Головного слідчого управління СБУ здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, вчинених способом, що має характер особливого мучення, на замовлення групою осіб, з метою залякування, що спричинили її смерть, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України.

31 липня 2018 року у місті Херсоні організованою групою осіб було скоєно зухвалий напад на виконуючу обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла до 40 відсотків її тіла. Їй зробили більше десяти операцій. 4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.