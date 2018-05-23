Суд зобов’язав Луценка порушити справу щодо розгону наметового містечка під Радою – нардеп

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Поліція розігнала наметове містечко під Верховною Радою, Київ, 3 березня 2018 року

Дерев'янко зазначив, що Луценко не вніс відомості про розгін до ЄРДР у терміни, передбачені законодавством

Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу одного з лідерів Руху нових сил народного депутата Юрія Дерев’янка, зобов’язавши Генпрокуратуру внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо розгону наметового містечка під Верховною Радою 3 березня 2018 року.

Про це повідомила прес-служба народного депутата.

Дерев’янко повідомив, що 7 березня 2018 року надіслав генпрокурору Юрію Луценку заяву про злочин, вчинений невстановленими особами, серед яких були співробітники Національної поліції України та військовослужбовці Нацгвардії України, у формі незаконного силового розгону мирної акції протесту, що відбувалася поряд з будівлею Верховної Ради.

На переконання народного депутата, у таких діях мають місце ознаки наступних кримінальних правопорушень:

ст. 121, 122, 124, 125 КК України - тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості;

ст. 170 КК України - перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій;

ст. 171 КК України - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів;

ст. 365 КК України - перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу;

ст. 371 КК України - завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою;

ст. 374 КК України - порушення права на захист.

Однак, Юрій Луценко не вніс відомості до ЄРДР у терміни, передбачені законодавством.

Більше того, 23 березня 2018 року Дерев’янку надійшла відповідь за підписом заступника генпрокурора Юрія Столярчука у якій повідомляється: «Оскільки ваша заява не містить відомостей про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень службовими особами Національної поліції України, підстави для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відсутні».

«Таким чином, має місце бездіяльність Генерального прокурора Луценка Юрія Віталійовича, що полягала у невнесенні невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань», - йдеться у скарзі Дерев’янка до суду.

Нагадаємо, 3 березня правоохоронці розігнали наметове містечко під Верховною Радою, затримавши понад 100 осіб. Юрій Дерев’янко тоді заявив, що силовий розгін наметового містечка свідчить про те, що історія нічому не вчить президента Петра Порошенка і його прибічників.