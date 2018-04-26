«Суддя «ДНР» одержав дев'ять років тюрми з конфіскацією майна

Український суд заочно визнав «фейкового суддю» причетним до створення терористичної організації

Колегія суддів Добропільського міськрайонного суду Донецької області визнала винним суддю незаконно створеного Харцизького міжрайонного суду «ДНР» Івана Киріяка за ч. 1 ст. 258-3 КК України («Створення терористичної групи чи терористичної організації») і призначила покарання у вигляді позбавлення волі на 9 років з



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Український суд заочно визнав «фейкового суддю» причетним до створення терористичної організації

Колегія суддів Добропільського міськрайонного суду Донецької області визнала винним суддю незаконно створеного Харцизького міжрайонного суду «ДНР» Івана Киріяка за ч. 1 ст. 258-3 КК України («Створення терористичної групи чи терористичної організації») і призначила покарання у вигляді позбавлення волі на 9 років з конфіскацією майна.

Про це «Главкому» стало відомо з вироку суду від 20 квітня.

Зазначається, що 9 січня 2015 року глава «ДНР» Олександр Захарченко призначив Івана Киріяка суддею Харцизького міжрайонного суду «ДНР» на три роки. Протягом 2015 року цей «суддя» виніс незаконні постанови іменем «Донецької народної республіки» про звільнення від відбування покарання осіб, яких засуджено вироками Апеляційного та Димитрівського міського судів Донецької області за особливо тяжкі злочини до позбавлення волі.

«Іван Киріяка, будучи обізнаним у тому, що на території Донецької області діє терористична організація «ДНР», перебуваючи на посаді судді «Харцизського міжрайонного суду «ДНР» брав участь у судових засіданнях та приймав незаконні рішення про визнання і виконання на території терористичної організації «ДНР» судового рішення України, звільнення засуджених осіб, які відбували покарання за вироками ухваленими іменем України за законодавством. Це суперечить основоположним принципам Конституції України та іншим законодавчим актам України, тобто безпосередньо брав участь в діяльності терористичної організації «ДНР» та сприяв її діяльності», - сказано у вироку.

Крім цього, суд не прийняв доводи захисника про відсутність в діях обвинуваченого складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України через те, що він не брав участі у розгляді цього кримінального провадження, а тому на його думку, суд не мав можливості з’ясувати всі обставини справи. Водночас наголошується, що Киріяку неодноразово викликали до суду, але він не з’являвся.

У вироку сказано, що початок строку відбування покарання Івана Киріяка обчислювати з дати його затримання. За даними СБУ, Киріяк мешкає в Іловайську на вулиці Калініна, 34.