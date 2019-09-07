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    Сухо, тепло та без опадів: прогноз погоди в Україні на суботу

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    Сьогодні повітря в Україні прогріється&nbsp;до +27&deg; - Сухо, тепло та без опадів: прогноз погоди в Україні на суботу
    Сьогодні повітря в Україні прогріється до +27°

    У Києві сьогодні мінлива хмарність, температура вдень близько 25°

    В Україні у суботу, 7 вересня, синоптики прогнозують температуру до +27° і відсутність опадів.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «7 вересня в Україні мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів 13-18°; вдень 22-27°, у південній частині, східних та Дніпропетровській областях до 30°», - зазначили синоптики.

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    У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень близько 25°.

    Як повідомлялося, 7-10 вересня в Києві утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки

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