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    Сухопутні сили США знову приймають на озброєння ударні гелікоптери Apache

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    Сухопутні сили США знову приймають на озброєння ударні гелікоптери Apache

    Компанія Boeing проведе ремонт всіх AH-64 Apache на озброєнні США

    Бригадний генерал Томас Тодд, який в Сухопутних силах США відповідає за питання авіації, заявив, що даний рід американських збройних сил знову приймає на озброєння ударні гелікоптери AH-64E Apache від компанії Boeing.

    Про це повідомляє ресурс Defense News.

    У офіційній заяві говориться, що відповідні гелікоптери почали надходити в Сухопутні сили США із кінця серпня.

    До цього в квітні Сухопутні сили відмовилися приймати AH-64E Apache оскільки виникли питання щодо безпеки системи кріплення лопатей і ротора. Сухопутним силам не подобалася неспроможність кріплення довго витримати важкі кліматичні умови.

    Компанія Boeing провела із червня роботи на заміну системи кріплення.

    Необхідний ремонт тепер мають пройти всі AH-64 Apache, які знаходяться на озброєнні Сухопутних сил США. Даний процес мають завершити до грудня 2019 року.

    Всього на сьогодні Сухопутні сили США мають 653 ударних гелікоптери AH-64 Apache різних модифікацій.

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