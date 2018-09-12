Сухопутні сили США знову приймають на озброєння ударні гелікоптери Apache



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Компанія Boeing проведе ремонт всіх AH-64 Apache на озброєнні США

Бригадний генерал Томас Тодд, який в Сухопутних силах США відповідає за питання авіації, заявив, що даний рід американських збройних сил знову приймає на озброєння ударні гелікоптери AH-64E Apache від компанії Boeing.

Про це повідомляє ресурс Defense News.

У офіційній заяві говориться, що відповідні гелікоптери почали надходити в Сухопутні сили США із кінця серпня.

До цього в квітні Сухопутні сили відмовилися приймати AH-64E Apache оскільки виникли питання щодо безпеки системи кріплення лопатей і ротора. Сухопутним силам не подобалася неспроможність кріплення довго витримати важкі кліматичні умови.

Компанія Boeing провела із червня роботи на заміну системи кріплення.

Необхідний ремонт тепер мають пройти всі AH-64 Apache, які знаходяться на озброєнні Сухопутних сил США. Даний процес мають завершити до грудня 2019 року.

Всього на сьогодні Сухопутні сили США мають 653 ударних гелікоптери AH-64 Apache різних модифікацій.