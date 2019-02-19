Сухопутні війська США долають кризу боєготовності



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Більше 41% бійців Сухопутних військ США не бувають вдома довше семи місяців

Всі проблеми із боєготовністю в США мають вирішити лише в 2022 році

Офіс урядового контролю (GAO) проаналізував стан щодо боєготовності Сухопутних військ США. Було відзначено прогрес із вирішенням кризи боєготовності, яка була виявлена в 2016 році.

Про це повідомляє ресурс Association for the United States Army.

Проте проблеми залишаються в питаннях кібербезпеки, радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони і системи матеріально-технічного забезпечення. Окрім того, неспроможність набрати необхідну кількість добровольців призвела до дефіциту солдат – недобір в 2018 році склав не менше 6,5 тисяч осіб.

Швидкі темпи створення допоміжних бригад для тренування держав партнерів (всього на кінець 2019 року буде створено 6 бригад) відволікає сили від бойових бригад. В перспективному підрозділі, який займається питаннями РЕБ і кібербезпекою, є лише 50% бійців від необхідного штату. В серпні 2019 року цей показник має скласти 75%. Також більше 41% бійців Сухопутних військ не бувають вдома довше семи місяців.

Загалом же планується вирішити всі проблеми із боєготовністю лише в 2022 році.