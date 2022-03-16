Сумний Лавров розповів, яких принижень тепер зазнає Росія

Одіозний міністр закордонних справ Росії знову в усіх бідах звинуватив США

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вийшов із черговими звинуваченнями у бік США. Про це він заявив в ефірі російського телебачення.

Він зізнався: у страшному сні навіть не могло приснитися, що «Америка займатиметься брудною роботою, яка негідна великої держави».

«Кожен американський посол отримує вказівки – постійно виснажувати владу країни, де він перебуває. Не торгуйте з Росією; не продавайте Росії, що їй необхідно; відмовляйте від російських інвестицій; не спілкуйтеся з Росією; не направляйте туди жодних міністрів та делегацій», – сказав Лавров.

При цьому міністр закордонних справ Росії зауважив, що інформацію про американських послів, розповіли його друзі.

Нагадаємо, що в Україні триває 21-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», після 20 днів окупаційної війни російський міністр Сергій Лавров поклявся в любові до українців. Про те, що Росія не мала жодних претензій до України, він заявив в інтерв'ю одному із російських ЗМІ.

«Ми ніколи не мали жодних претензій до українського народу. Я люблю українську культуру, український гумор... Український народ стали дебілізувати та налаштовувати проти росіян», – заявив він.