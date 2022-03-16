  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Сумний Лавров розповів, яких принижень тепер зазнає Росія

    В Україні триває 21-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Сумний Лавров розповів, яких принижень тепер зазнає Росія
    В Україні триває 21-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Одіозний міністр закордонних справ Росії знову в усіх бідах звинуватив США

    Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вийшов із черговими звинуваченнями у бік США. Про це він заявив в ефірі російського телебачення.

    Він зізнався: у страшному сні навіть не могло приснитися, що «Америка займатиметься брудною роботою, яка негідна великої держави».

    «Кожен американський посол отримує вказівки – постійно виснажувати владу країни, де він перебуває. Не торгуйте з Росією; не продавайте Росії, що їй необхідно; відмовляйте від російських інвестицій; не спілкуйтеся з Росією; не направляйте туди жодних міністрів та делегацій», – сказав Лавров.

    При цьому міністр закордонних справ Росії зауважив, що інформацію про американських послів, розповіли його друзі.

    Нагадаємо, що в Україні триває 21-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», після 20 днів окупаційної війни російський міністр Сергій Лавров поклявся в любові до українців. Про те, що Росія не мала жодних претензій до України, він заявив в інтерв'ю одному із російських ЗМІ.

    «Ми ніколи не мали жодних претензій до українського народу. Я люблю українську культуру, український гумор... Український народ стали дебілізувати та налаштовувати проти росіян», – заявив він.

    Теги: США війна Сергій Лавров #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сумний Лавров розповів, яких принижень тепер зазнає Росія