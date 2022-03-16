Українські військові з «Градів» знищили колону ворога (відео)

Жертв серед солдатів армії РФ багато, хоча точне число не вказано

Артилерійський підрозділ 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади розстріляв понтонну переправу росармії в зоні бойових дій. Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

«Перші кадри – відзняті дроном позиції російської техніки для понтонної переправи, яка намагалася замаскуватися між деревами на узліссі. Затим лунає команда відкрити вогонь, після якого артилерія накриває ворога із реактивних систем залпового вогню «Град». Після залпів звучить команда покинути вогневі позиції, які могли бути засічені росіянами. І останні кадри: відзняті дроном наслідки ураження – палаюча російська техніка. Колона знищена й відновленню не підлягає, більшість членів екіпажів також знищена», – говориться у повідомлені.

Нагадаємо, на Одещині ліквідували два російські винищувачі Су-30см.

Також 15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів.

Нагадаємо, українська артилерія знищила п'ять російських «Градів».

Раніше, бійці окремого загону спеціального призначення «Азов» ліквідували генерал-майора російських військ.

За час війни від рук українських військових полягло майже 14 тис. особового складу агресора, а також знищено 430 танків і 108 гелікоптерів.