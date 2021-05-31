Іменем видатного українського вченого назвали планету

Реалізовано один з пунктів заходів з нагоди 175-річчя від дня народження видатного українського вченого Івана Пулюя

Міжнародний астрономічний союз (IAU) назвав одну з малих планет ім'ям видатного українського фізика Івана Пулюя.

Про це у Facebook повідомив провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України Василь Шендеровський.

«Цього моменту вчені, колектив Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, мешканці Гримайлова чекали більше трьох років. Міжнародний астрономічний союз (IAU) назвав малу планету ім'ям Івана Пулюя (226858) Ivanpuluj = 2004 TY 13, про що повідомлено в Bulletin WGSBN (робоча група з питань номенклатури небесних тіл), Vol.1, #1, 2021, May 14, p.24», – йдеться в повідомленні.

За словами вченого, так реалізовано один з пунктів заходів з нагоди 175-річчя від дня народження українського вченого Івана Пулюя.

Іван Пулюй народився у 1845 році у селищі Гримайлів на Тернопільщині. Вчений активно працював у галузі електротехніки. За сконструйовані електричні апарати Пулюй у 1881 році отримав дипломи на Всесвітній електротехнічній виставці в Парижі. Очолював кафедру фізики Німецької вищої технічної школи в Празі, де у 1903 році створив першу в Європі кафедру фізики й електротехніки.

Іван Пулюй системно займався фундаментальними дослідженнями природи та властивостей Х-променів, які з часом почали іменуватися рентгенівським через те, що німецький вчений Вільгельм Кондрад Рентген у грудні 1895 року опублікував повідомлення «Про новий тип променів», де, власне, і йшлося про Х-випромінювання. Однак ще 14 років до цього уже існувала «лампа Пулюя», що випромінювала такі промені та перша у світі рентгенограма цілого організму дитини була зроблена саме Іваном Пулюєм.

Для української культури Пулюй цікавий тим, що разом із Пантелеймоном Кулішем здійснив перший переклад Біблії українською мовою.