Супрун хоче підвищити кваліфікацію працівників екстреної допомоги



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Супрун зазначила, що зараз 80% викликів швидкої допомоги - це непрофільні виклики

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розповіла, що зміниться в екстреній медичній допомозі при впровадженні медичної реформи в країні.

Про це Супрун заявила на прес-конференції в Краматорську, де перебувала з робочою поїздкою.

«Що зміниться, коли будемо дзвонити на екстрену медичну допомогу? Вона приїде швидко, бо це має бути швидка допомога, розташування самих підстанцій будуть такі, що вона доїде до пацієнта за 10 хвилин і може надавати допомогу. Друге – рівень надання допомоги буде набагато вищий і буде перекваліфікація медперсоналу. І машини, обладнання, все буде оновлено, щоб там було справді все те, що потрібне», - сказала керівник міністерства.

Вона додала, що у питанні екстреної меддопомоги «крок за кроком ми починаємо – вже подали концепцію, шукаємо фінансування в державному бюджеті, щоб хоча б на пілотному рівні почати працювати в деяких областях».

Супрун зазначила, що зараз 80% викликів швидкої допомоги - це непрофільні виклики, є така проблема, що екстреною допомогою користуються як виїздним сімейним лікарем.

Тому потрібно прибрати непрофільні виклики і створити службу невідкладних станів, яка б допомагала пацієнтам, що не потребують екстреної допомоги. Також планується підвищити рівень кваліфікації працівників, що працюють у екстреній медичній допомозі.

«Плануємо перейти на службу, де є парамедики, екстрені медичні техніки та водії, які зможуть допомогти в екстреній ситуації... Важливим кроком є створення єдиної диспетчерської по всій країні», - підкреслила в.о. міністра.

За її словами, єдина диспетчерська система по всій країні потрібна, щоб обласні центри всі між собою спілкувались. Буде впроваджена нова професія - диспетчер екстреної медичної допомоги, який буде вміти працювати в єдиному диспетчерському просторі.

Супрун також наголосила, що зараз стоїть завдання й підвищення зарплат медпрацівникам.

«Наш план, який ми вже подали в Міністерство фінансів, не знаю, чи вони це погодять, чи ні, але наш план є, щоб екстрений медичний технік, цей санітар, який зараз працює, може взяти курси на 8 тижнів, отримати сертифікат, і ми хочемо базову зарплату йому на 8 тис. грн у місяць», - сказала керівник міністерства.

Супрун додала, що парамедики, які, будучи фельдшерами, пройшли курси підвищення на рівень парамедика, теж повинні отримати зарплату вищу - до 14 тис. грн щомісяця.

«Ми хочемо зробити так, як у реформі з поліцією. Фельдшери, які працюють парамедиками, вони беруть короткий навчальний курс на два місяці, складуть іспити, щоб показати, що вони мають рівень. І тоді отримають реєстрацію парамедика, і їхня зарплата підвищується», - сказала Супрун.

Джерело: Укрінформ