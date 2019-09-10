Супрун назвала 10 найнеобхідніших речей в автомобільній аптечці



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Ліки та медикаменти, що можуть вам знадобитися в дорозі, краще зберігати в окремій аптечці

У кожному авто має бути аптечка. Вона корисна не самим фактом свого існування, а вмістом, яким треба вміти користуватися.

Про це повідомила колишня виконуюча обов'язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

«В разі ДТП найчастіше потрібно реагувати негайно та надати домедичну допомогу до приїзду швидкої. Для цього і потрібна добре укомплектована аптечка з усім необхідним, та якісні навички надавати першу медичну допомогу», – наголосила Супрун.

За її словами, аптечка в автомобілі – це в жодному разі не аксесуар для уникнення штрафу, а необхідність, яка потенційно може врятувати життя вам чи людям поруч. Тому передусім важливо зберігати аптечку поруч, регулярно перевіряти її вміст, строк придатності медикаментів та виробів, а також заздалегідь навчитися як і чим правильно користуватися.

Супрун назвала найбільш необхідні складові аптечки в автомобілі:

Нітрилові рукавички. Їх потрібно надягати завжди перед тим, як торкатися постраждалого. Рукавички можуть запобігти передачі багатьох інфекційних хвороб, які передаються через кров. Це – ваша безпека.

Світловідбиваючий жилет та світловідбиваючий трикутник для позначення місця ДТП. Це також питання вашої безпеки та людини, що отримала травми.

Джгут (або турнікет). Якщо людина має сильну кровотечу, яку неможливо зупинити з допомогою пов’язки чи прямого тиску – джут незамінний у цій ситуації. Накладати його потрібно завжди вище місця поранення, але не на суглоб.

Бинти та бандажі. Для контролю незначних кровотеч прямим тиском варто мати кілька марлевих бинтів. Для пов’язок та фіксації – кілька еластичних.

Плівка-клапан для серцево-легеневої реанімації (СЛР). Вона потрібна для проведення СЛР із рятувальними подихами.

Трикутний бандаж (або «косинка») необхідний для фіксації шин.

Атравматичні ножиці для розрізання одягу.

Термоковдра (рятувальна ковдра) для зігрівання постраждалих.

Рулонний пластир на тканинній основі для фіксації пов’язок та шин.

Спиртові серветки для очищення шкіри від забруднення.

«Всі інші ліки та медикаменти, що можуть вам знадобитися в дорозі, краще зберігати в окремій аптечці. Це допоможе вам не розгубитися у момент, коли потрібно швидко реагувати та надати допомогу постраждалій людині», – додала медик.

Вона також зазначила, що важливо відпрацювати навички надання домедичної допомоги на практичних заняттях. Просто освоєння теорії недостатньо. Варто на практиці спробувати різні методики на манекені, навчитися користуватися дефібрилятором, робити серцево-легеневу реанімацію та самостійно розібрати різні ситуації та вивчити лайфхаки та їх застосування.

«Безпека на дорогах – відповідальність кожного з нас», – резюмувала Супрун.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, щороку внаслідок самогубств у світі гинуть близько 800 тисяч людей. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/09/09/suprun_nazvala_10_nayneobhidnishyh_rechey_v_avtomobilniy_aptechtsi_1643173