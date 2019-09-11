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    Думки вголос

    Нова влада хоче забезпечити спробу реваншу фармацевтичної мафії

    • Уляна Супрун

      Колишня в.о. міністра охорони здоров'я України

    • Розсилка
    Нова влада хоче забезпечити спробу реваншу фармацевтичної мафії

    МОЗ України — це єдине Міністерство, в якому попросили провести аудит останніх трьох років роботи

    Минулого тижня Комітет з питань здоров‘я нації, медичної допомоги та медичного страхування, отримав прохання звернутися до Рахункової палати для проведення аудиту діяльності Міністерства охорони здоров’я України у 2016-2019 роках. Комітет рішуче підтримав таку пропозицію більшістю голосів, але пропозиція розширити період перевірки МОЗУ на часи правління Богатирьової, Мусія і Квіташвілі чомусь була проігнорована.

    За час роботи нашої команди в МОЗ України, Рахункова палата здійснювала 15 аудитів. Це все відбувалося за кошти платників податків, берегти які є головною ціллю існування такого органу. За час роботи Богатирьової Рахункова палата мала 5 перевірок Міністерства. Жодна з них не стосувалась закупівель ліків.

    Прохання до комітету надійшло від Петра Багрія, фірми якого за часів Богатирьової були чи не основними продавцями ліків за завищеними цінами для МОЗУ. http://bit.ly/2kdFuAf

    Проведення «тендерів» у закритих кабінетах Міністерства, відкати і домовленості та сотні мільйонів гривень коштів платників податків, які нещадно розкрадалися. Ці гроші осідали в кишенях шахраїв, а важкохворі українці залишалися без доступу до життєво необхідних ліків.

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    З 2016 року, коли запрацювали централізовані закупівлі ліків через міжнародні організації, тендери та домовленості втратили свою чинність. Натомість більше пацієнтів отримали доступ до якісних ліків. Тут лише кілька прикладів ефективності цих закупівель. http://bit.ly/2JBdgYKhttp://bit.ly/32Pn75Vhttp://bit.ly/2YaI1Jl

    МОЗ України — це єдине Міністерство, в якому попросили провести аудит останніх трьох років роботи. Така вибірковість свідчить про чітке завдання створити підстави для видуманих кримінальних переслідувань та тиску на мене і членів нашої команди. Врата мільярдних потоків — річ, яку не пробачають. http://bit.ly/2kEeOsw

    За лінком аналітичний звіт Центру протидії корупції за результатами річного моніторингу закупівлі ліків за шістьма державними програмами у 2014 році. Дуже чітко помітно хто і скільки тоді заробив на закупівлях ліків: http://bit.ly/2krq8s1

    Станом на сьогодні можна констатувати, що єдині реальні дії нової влади у сфері охорони здоров‘я — це забезпечити спробу реваншу фармацевтичної мафії.

    Джерело: блог Уляни Супрун

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Міністерство охорони здоров'я корупція в Україні медицина Уляна Супрун
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