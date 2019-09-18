Супрун звернулася до українців, ставши на захист Гонтаревої



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа у будинку Гонтаревої

«Мета цього злочину - не лише помститися, а й зробити так, аби професійні та принципові люди боялися», - підкреслила Супрун

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун закликала українців не підтримувати «тих, хто легітимізує напади, залякування та вбивства громадян».

Про це вона написала у Facebook, таким чином відреагувавши на підпал будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої на Київщині.

«Коли вбили Павла Шеремета — знайти і покарати замовників стало справою честі для його колег, близьких та друзів. Коли вбили Катерину Гандзюк — знайти і покарати замовників стало справою честі для її родичів, друзів та активістів з усіх куточків країни, яких об’єднали постійні напади з боку місцевих феодалів. Тепер, коли спалили дім Валерії Гонтаревої та автівку її невістки, а перед тим збили її автівкою у Лондоні — за неї заступилися експерти у фінансовій сфері та представники міжнародних партнерів. Бо, перебуваючи на посаді, вона робила рішення в інтересах українців, а не олігархів», - зазначила Супрун.

Вона зауважила, що щоразу, «кого б не атакували покидьки, у них прекрасно виходить роз’єднати суспільство».

«Розповісти, що у тому чи іншому випадку «не все так просто», «чому це стільки уваги до цього випадку?», «щодня люди вмирають, а говорять лише про цю». Або продукувати фейки та вкиди про те, що людина, яка вже давно отримала дозвіл на життя і роботу в Британії, сама спалює власність. І навіть, якщо ви жартуєте про це — ви вже допомагаєте відволікти увагу від головного. Коли правоохоронна система неспроможна встановити чи довести до вироку в суді що-небудь, пов’язане з «сильними світу цього», головне чого треба уникнути — це сфокусованого суспільного запиту на відповідальність», - підкреслила Супрун.

Колишня очільниця МОЗу нагадала, що Гонтарева неодноразово заявляла про погрози та обіцянки «розплати» від Коломойського.

«Тепер справа дійшла до фізичного насильства та підпалів. Комунікаційний супровід забезпечують професійні генератори інформаційного шуму і погроз — Портнов та Дубінський», - заявила Супрун.

«Але ця історія не лише про Валерію Гонтареву. Вона про будь-кого з людей, які наважаться чинити опір корупціонерам, злодіям чи вбивцям. А намагатись робити системні зміни та трансформації — означає чинити опір їм. Напади, погрози, підпали, замовні справи — все це спроби залякати. Мета цього злочину — не лише помститися, а й зробити так, аби професійні та принципові люди боялися. Боялися робити зміни на користь українців, а не олігархів та корупціонерів. Боялися казати правду і робити речі правильні для суспільства, а не для груп впливу», - підкреслила вона.

Супрун розповіла, що майже увесь час роботи в МОЗ України її команда та сім’ї «отримували погрози, сфабриковані справи та позови опонентів з абсурдними вимогами».

«Дуже сумніваюсь, що зі зміною політичної влади зміниться ефективність роботи правоохоронців. Але може змінитись поведінка громадян. Не толеруйте тих, хто легітимізує напади, залякування та вбивства громадян. Робіть висновки щодо людей, які це толерують. І пам’ятайте, що кожного разу, коли ми сперечаємось через другорядне — покидьки отримують натхнення для майбутніх злочинів і вбивств», - зазначила Супрун.

Нагадаємо, раніше Гонтарева повідомила, що вночі 17 вересня невідомі спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом, кинувши пляшку із запальною сумішшю.

У поліції заявили, що під час перегляду записів з камер відеоспостереження біля будинку Гонтаревої виявлено, що близько 03:00 невідома особа, яка нині підозрюється у вчиненні підпалу, перелазила через паркан домоволодіння.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Тривають слідчі дії.

Потім в поліції уточнили, що підпал будинку Гонтаревої, очевидно, стався за допомогою запалювальної ракети.

Президент Володимир Зеленський очікує «якнайшвидшого розкриття провокації» із пожежею в будинку Гонтаревої.

Як відомо, 5 вересня на вулиці Володимирській, 69 у центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi А7. Він був зареєстрований на невістку Гонтаревої - дружину її старшого сина.

Гонтарева вважає підпал автомобіля та ДТП, в яку вона потрапила нещодавно у Лондоні, «ланками одного ланцюга».

Нагадаємо, Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході в Лондоні. Вона отримала переломи різного ступеню важкості.

12 вересня у квартирі Гонтаревої на вул. Великій Житомирській у Києві проводився обшук.

До слова, Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки. За словами Гонтаревої, вона разом з сином орендувала у Лондоні «маленьку двокімнатну квартиру».

Правління Національного банку вимагає оперативного розслідування інцидентів, які сталися із Гонтаревою та її родиною, і заявляє, що це може бути «тиском на посадовців центрального банку».

Гонтарева заявила, що може попросити політичного притулку у Великій Британії.

Як відомо, Валерія Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України.