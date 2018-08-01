Супрун шукає двох помічників: обіцяє неймовірний досвід

Майбутнім помічникам Супрун пообіцяла шалений темп роботи і неймовірний досвід

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун шукає двох помічників у свою команду. Обіцяє складну і дуже цікаву роботу.

Про це вона написала у Facebook.

«Шукаю людей у свою команду! Двох помічників або помічниць. Відповідальна, складна і надзвичайно цікава робота в міністерстві, яке робить одну з найбільш масштабних трансформацій за всю історію незалежної України», - зазначила вона.

Майбутнім помічникам Супрун пообіцяла шалений темп роботи і неймовірний досвід.

«Точно буде що розповісти дітям. Якщо ви шукаєте можливість працювати над проектом, який зіграє критично важливу роль у житті цілої країни - це вона!» - додала чиновник, запропонувавши охочим надсилати резюме.