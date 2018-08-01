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    Супрун шукає двох помічників: обіцяє неймовірний досвід

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    Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун - Супрун шукає двох помічників: обіцяє неймовірний досвід
    Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун

    Майбутнім помічникам Супрун пообіцяла шалений темп роботи і неймовірний досвід

    Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун шукає двох помічників у свою команду. Обіцяє складну і дуже цікаву роботу.

    Про це вона написала у Facebook.

    «Шукаю людей у свою команду! Двох помічників або помічниць. Відповідальна, складна і надзвичайно цікава робота в міністерстві, яке робить одну з найбільш масштабних трансформацій за всю історію незалежної України», - зазначила вона.

    Майбутнім помічникам Супрун пообіцяла шалений темп роботи і неймовірний досвід.
    «Точно буде що розповісти дітям. Якщо ви шукаєте можливість працювати над проектом, який зіграє критично важливу роль у житті цілої країни - це вона!» - додала чиновник, запропонувавши охочим надсилати резюме.
    Нагадаємо, раніше Супрун у зв'язку з негодою в Україні нагадала основні правила безпеки.
    Уляна Супрун чиновник робота
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