Супрун зруйнувала міф про лимон та вітамін С



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Супрун нагадала, що в разі передозування вітаміном С у чоловіків підвищується ризик утворення каменів у нирках

Лимон та вітамін С не допоможуть вилікувати застуду.

Про це повідомила виконувач обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

Супрун уточнила, що міф про лікувальні властивості лимона створив у 1970-ті дворазовий нобелівський лауреат Лайнус Полінг, відкривач вітаміну С. Полінг написав кілька бестселерів, які перебільшили властивості аскорбінової кислоти і поширив цей фейк світом. Подальші дослідження не підтвердили користь вітаміну С в лікуванні застуди.

«Вітамін С не здатний зменшити частоту застуд в населення, тож немає причин додатково його споживати. Втім, додатковий вітамін С дієвий в разі значних фізичних навантажень, наприклад, для марафонців», – написала Супрун із посиланням на дослідження.

При цьому, за словами в.о. міністра, деякі роботи показували, що вітамін С на 15% скорочує тривалість застуди, тобто люди хворіють, наприклад, не шість днів, а п’ять.

Так, в день дорослим потрібно приймати 75-90 мг вітаміну С. У разі передозування у чоловіків вдвічі підвищується ризик утворення каменів у нирках, а споживання більше двох грамів вітаміну С на добу може викликати нудоту, діарею, блювання, печію, головний біль і безсоння.

«Ще один міф, що найбільше вітаміну С в лимонах. Так, в лимонах справді є вітамін С, але скибки лимону чи чаю із ним не достатньо – щоби спожити 90 мг вітаміну С слід з’їсти великий лимон разом зі шкіркою, бо аскорбінової кислоти там не так і багато. Найкращими його джерелами є шипшина, солодкий та гострий перець, броколі, брюссельська капуста, смородина і ківі», – повідомила Супрун.