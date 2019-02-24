Сущенко розповів у листі, як відзначив ювілей



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Роман Сущенко

Сущенко написав великого листа українцям Латвії

Незаконно засуджений в РФ український журналіст Роман Сущенко написав великого листа українським активістам Латвії, в якому розповів, як відзначив ювілей, а також повідомив побутові подробиці свого перебування в ВК-11 в Кіровській області.

Лист розмістила в Facebook українська активістка в Латвії Тетяна Лазда.

«Отримав вашого вітального листа – день в день (тобто до ювілею, – ред.). Дуже зворушений його змістом, теплотою і щирістю слів. Всім дякую. Уявіть – це такий заряд бадьорості та енергії!!!»- пише Сущенко.

Він розповів, що кореспонденцію отримує двічі на тиждень, разом з листами приходять газети – з тижневою затримкою. Листи з дому йдуть в середньому 20-25 днів. Але іноді буває, що «долітають» і за 16 днів.

З ювілеєм Сущенка привітали сусіди по ШІЗО (він знаходиться не в загоні, а там – в так званому «безпечному місці») – пакетом з фруктами, горіхами і печивом.

Сущенко вражений тим, що виставка його малюнків має успіх, цікавить таку кількість людей: «Невпевнена спроба відволіктися від тиску психологічного і невизначеного майбутнього за допомогою паперу, ручки, цибулиння, чаю, бурякового соку і простого олівця вилилася в виставку...»

У камері у Романа температура +18 градусів, харчування триразове («в основному вуглеводне»), сон восьмигодинний. Він багато читає, в основному газети. Бібліотечний фонд в колонії менший, ніж в бібліотеці «Лефортово». І це в основному класика, видана в радянський період.

Нагадаємо, українські політв’язні Володимир Балух і Роман Сущенко, яких незаконно утримують в Росії, 8 лютого відзначили день народження. Активістові Балуху виповнилося 48 років, журналістові Сущенку – 50.

Раніше повідомлялося, що у Парижі відбудеться виставка творчих робіт Сущенка. Відкриття виставки «Мистецтво за ґратами» заплановане на 15 лютого.

У січні Сущенко вперше за час ув’язнення мав тривале побачення з дружиною та дочкою.