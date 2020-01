Західні аналітики допускають, що борт МАУ біля Тегерану могла збити ракета



Експерти звернули увагу на те, що на фотографіях з місця падіння літака МАУ видно, що на крилах авіалайнера є сліди осколкових уражень

«Аналіз фотографій свідчить, що лайнер, скоріш за все, був збитий переносним зенітно-ракетним комплексом в районі аеропорту», - припускають експерти

Літак рейсу PS752 «Міжнародних авіаліній України» міг бути збитий біля аеропорту Тегерана з переносного зенітно-ракетного комплексу типу «Ігла», ракета якого влучила в двигун.

Такий висновок роблять експерти аналітичного центру The Institute for Global Threats and Democracies Studies (IGTDS) на основі аналізу пов’язаних з авіакатастрофою радіолокаційних даних, фото-та відеоматеріалів.

«Літак зник з радарів о 02:48 UTC після зльоту з аеропорту Хомейні на висоті близько 5700 футів. Радіолокаційні дані польоту свідчать про те, що, злетівши, літак перейшов до набору висоти та не виявляв ознак спроб зниження.

Аналіз фотографій свідчить, що лайнер, скоріш за все, був збитий переносним зенітно-ракетним комплексом в районі аеропорту. Про це свідчать як спосіб пошкодження крил літака, так і спосіб пошкодження двигуна, а також висота, типова для використання ПЗРК», - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що аналогічні ураження були присутні на фюзеляжі рейсу МН17, збитого російським «Буком» в небі над Донбасом у 2014 році.

«Відмінність у масштабах уражень пояснюється різними боєприпасами. У випадку MH17 використовувався зенітно-ракетний комплекс «Бук». У Тегерані літак був вражений переносним зенітно-ракетним комплексом типу «Ігла» з осколковою боєголовкою високої вибуховості», - йдеться у матеріалі.

Вказується на те, що такі ж ураження були на військово-транспортному літаку Ан-26 ВПС ЗС України, збитому з допомогою ПЗРК на Донбасі 2 липня 2014 року. А на фотографії із залишками двигуна літака рейсу PS752 також видно ураження, «які не можуть бути завдані від пожежі чи фізичного зіткнення із землею».

Поруч з цим, експерти аналітичного центру звертають увагу на те, що на відео з падінням лайнера МАУ видно, що він горить: «Таким чином, вогонь був на літаку ще під час польоту. Це суперечить заявам Ірану, що рейс не зв’язувався з диспетчерами та не повідомляв про технічні несправності. Також Іран не повідомляє про сигнали SOS з боку екіпажу літака».

Зазначимо, що розслідувачі Bellingcat перевірять версію про можливу ракетну атаку на літак МАУ.

Натомість, за інформацією ЗМІ, за попередньою оцінкою західних спецслужб, літак не збивали, а він розбився через технічну несправність.

Нагадаємо, цієї ночі до Тегерана з України вирушила слідча група з 45 осіб 12 установ. У Тегерані українські слідчі будуть проводити ідентифікацію тіл загиблих при катастрофі літака Boeing 737, з'ясовувати обставини, за яких сталася трагедія.

Як відомо, в Ірані оголосили 9 січня днем жалоби.

До слова, до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у Києві люди несуть квіти та свічки у зв'язку з катастрофою літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

Раніше рішенням Державіаслужби українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Ірану.

Також Україна заборонила польоти з 9 січня над територією Іраку.

Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.

Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

До відома, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Всі пасажири загинули.

Джерело: Укрінформ