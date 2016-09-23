Світова організація торгівлі вимагає від Росії заплатити мільярди євро

СОТ подала позов до суду з вимогою стягнути з більше РФ 5,5 млрд євро

Світова організація торгівлі (СОТ) подала позов до арбітражного суду з вимогою стягнути з Росії 1,39 мільярда євро на рік через те, що Москва в січні 2014 році обмежила імпорт свинини з Європи. Про це Politico повідомили інформовані джерела. Один зі співрозмовників пояснив виданню, що спочатку арбітражний суд визначить, чи правомірна вимога



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Прапор Світової організації торгівлі

СОТ подала позов до суду з вимогою стягнути з більше РФ 5,5 млрд євро

Світова організація торгівлі (СОТ) подала позов до арбітражного суду з вимогою стягнути з Росії 1,39 мільярда євро на рік через те, що Москва в січні 2014 році обмежила імпорт свинини з Європи. Про це Politico повідомили інформовані джерела.

Один зі співрозмовників пояснив виданню, що спочатку арбітражний суд визначить, чи правомірна вимога Євросоюзу про стягнення з Росії 1,39 мільярда євро на рік. Після цього буде прийнято рішення про застосування заходів щодо Москви.

Як підкреслило видання, сума 1,39 мільярда євро в рік дорівнює загальній вартості експорту свинини з Євросоюзу до Росії до введення санкцій (у 2013 році). Передбачається, що сума компенсації з кожним роком буде збільшуватися на 15%.

З 30 січня 2014 року Россільгоспнагляд заборонив ввозити в Росію свинину з країн ЄС до отримання гарантій безпеки від Єврокомісії. Це рішення ухвалили після того, як в Литві був зафіксований спалах африканської чуми свиней. Пізніше заборону поширили також і на США.

Євросоюз подав до СОТ позов проти Росії. Організація визнала заборону на ввезення в Росію живих свиней і свинини з ЄС такою, що суперечить нормам СОТ. Москва подала скаргу на це рішення, проте позов був відхилений.

Джерело: Дождь